La regué, me patiné: Navarro

Guanajuato— Hace 44 días asumió el poder, y el alcalde Mario Alejandro Navarro aceptó que tuvo un resbalón que le valió mentadas de madre, lo “memefico” en las redes sociales, lo llevó a pedir disculpas a los mexicanos, y que sepan que en Guanajuato “todos son bienvenidos”, sea en camión o en avión, publicó El Universal.Envió cartas con disculpas a alcaldes de Aguascalientes, Morelia y Jalisco por haber puesto como ejemplo que gente de esas regiones llegaba a esta capital en camiones. También tuvo que dar una explicación al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y a empresarios del sector turístico.“Estamos tratando de sobar el chipote, tratando de que las cosas puedan caminar, pidiendo una disculpa sincera. El alcalde se equivocó, se patinó y ahí una disculpa sincera", declaró.En entrevista con El Universal, el edil panista dice que no se expresó como debería al plantear que buscaría cambiar el perfil del visitante para que deje más derrama económica, al haber detectado que miles de turistas llegan en camiones con sus tortas, con poco dinero para gastar, causan conflictos viales, ensucian y desgastan la ciudad. Aclaró que no tuvo la intención de ofender a nadie.“Al final de cuentas pues es mi declaración, es mi voz, y ahí no me puedo echar para atrás; la regué, me patiné. Y lo que queremos en Guanajuato es que venga a visitarnos gente de todo el mundo y de todo el país, de todos los estratos sociales y de todos lados”.Puntualizó que en su dicho nunca dijo “que no queríamos turismo pobre en Guanajuato”, y asume el desgaste político de su pronunciamiento.Indicó que para la atención de los visitantes que llegan en camiones, se tendrá que crear espacios que ahora no se tienen, para ubicar las unidades en zonas donde se tengan baños, y un sistema de transporte económico para que los visitantes se puedan mover a la ciudad.Recordó que en el puente de “la revolución llegaron 20 mil personas en 400 camiones”.Anticipó que se trabajará en dignificar esas acciones para que, tanto los que llegan en avión al Aeropuerto Internacional como los que llegan en transporte urbano o en camión, se sientan atendidos. "Vamos a trabajar por todos en esta administración no hay ciudadanos de primera, ni de segunda", dijo."Pediría que se vinieran a Guanajuato; 7, 8 y 9 de diciembre cumplimos 30 años de ser Ciudad Patrimonio, 267 de título de ciudad. Vamos a tener conciertos, obras de teatro, grupos musicales, vamos a cerrar de nuevo la calle Subterránea y ahí vamos a tener conciertos y la verdad es que va a estar padrísimo. Queremos que venga la gente de todo el mundo a ver nuestra ciudad, la gente de México a disfrutar nuestra ciudad, desde comerse unas enchiladas de 30 pesos en el mercado, declaró. afcl