AMLO tiene miedo de atrapar corruptos, dice senador

El Presidente electo ha de tener miedo de encontrar corruptos en su propio Partido, afirmó el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García.Luego de Andrés Manuel López declaró que desistiría de perseguir y juzgar los casos de corrupción de los gobiernos anteriores porque hacerlo sería conspirar contra la estabilidad política del País, el senador emecista criticó su decisión."Ha de tener miedo de que en su propio Partido haya corruptos y esto le vaya abrir una caja de pandora pero para eso lo pusimos, para que investigara dentro y fuera de su estructura la corrupción y terminen sancionados. Esa declaración es la que realmente va desestabilizar al País", señaló.Según López Obrador se podría desatar una confrontación entre los mexicanos porque se tendría que enjuiciar hasta los ex Presidentes, pero el legislador subrayó que en ninguna Ley se establece que el titular del Ejecutivo pueda gobernar bajo una política de amnistía.Hay casos emblemáticos de corrupción como el del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que no pueden quedar en el olvido por una política de amnistía del Presidente electo, apuntó.Incluso, recordó que él mismo viajó a Holanda para entregar a la Corte Penal Internacional de La Haya, el exhorto aprobado por el Senado el pasado 25 de septiembre, para solicitar que investigue a Javier Duarte por crímenes de lesa humanidad."No se vale que llego y ahora voy a perdonar a Peña Nieto y su estafa maestra, a Duarte. Ahí ando yo batallando en La Haya para que este señor diga: 'Mejor lo perdonamos', no señor", expresó.El senador de MC alertó que la declaración del Presidente electo tiene incidencia en la Ley de Extinción de Dominio."La semana pasada votamos extinción de dominio que es la figura para ir por el dinero desviado y robado de la corrupción pero la reforma señala expresamente que para ir a una extinción de dominio por hechos de corrupción, ocupa haber investigación penal", agregó."iAh!, pues ahora no va haber investigación porque el señor, el mesías, los perdonó. iNo lo vamos a permitir, queremos sanción! y lo más importante, que el dinero desviado se regrese".Samuel García aseguró que el Presidente electo obtuvo su victoria porque prometió combatir la corrupción por lo que, dijo, no se puede permitir que ahora pretenda imponer una política de amnistía.

