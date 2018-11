Recupera Elba Esther control del SNTE

Ciudad de México— La ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo dio el primer golpe para recuperar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Desde su liberación, en agosto pasado, la maestra emprendió una ofensiva política y jurídica para recuperar las riendas del sindicato magisterial.Juan Díaz de la Torre –quien asumió la dirigencia del SNTE cuando en 2013 Gordillo fue detenida y acusada de enriquecimiento ilícito– solicitó ayer licencia al cargo, con la versión de que de esa forma cerraba el paso a cacicazgos.Este anuncio se da un día después del mensaje que emitiera Gordillo donde exige una elección democrática de la dirigencia del sindicato de maestros.En su despedida, ante más de 200 integrantes del Consejo Nacional del SNTE, Díaz de la Torre propuso que la figura de presidencia del SNTE fuese reemplazada por la de secretario general.“Personalmente estoy dispuesto a dar los primeros pasos para contribuir a esos objetivos, bajo el signo de lo que hoy se llama ‘la cuarta transformación nacional’.“Por ello he tomado una decisión serena, responsable, reflexionada profundamente para el bien del sindicato y de la educación. He decidido solicitar a este Consejo Nacional una licencia definitiva al cargo”, manifestó.Al frente de la Secretaría General quedó Alfonso Cepeda, coahuilense vinculado a los hermanos Moreira y quien había sido electo para ese cargo, junto con Díaz de la Torre en la presidencia del SNTE, para mantenerse hasta 2024.Aunque el ahora exdirigente magisterial dijo que su salida no obedeció a presiones externas, su discurso estuvo marcado por alusiones a la existencia de cacicazgos y liderazgos carismáticos, en referencia a Gordillo.“Estoy convencido de que no debemos repetir las experiencias pasadas de enquistar líderes fuertes carismáticos o morales que obstruyan la vida democrática, que terminan asumiendo por sí mismos las decisiones del sindicato.“El SNTE tiene que dar ese paso definitivo para superar y dejar atrás aquellas experiencias de liderazgos patrimonialistas y excluyentes. Mi contribución sería precisamente interrumpir la historia de liderazgos morales y cancelar la sucesión de cacicazgos”, planteó.Desde la mañana, maestros convocados a la reunión que simpatizaban con Elba Esther Gordillo fueron concentrados en diferentes hoteles de la Ciudad de México, desde donde fueron trasladados en camionetas a la sede del SNTE, donde se llevó a cabo el Consejo Nacional.Elbistas consultados reconocieron que la intención es promover el retorno de la maestra a la dirigencia del SNTE, para lo cual esperan un fallo del Tribunal de Justicia Administrativa que validaría el liderazgo de Gordillo en el magisterio o mediante reformas a los estatutos para que los 2.3 millones de afiliados al sindicato puedan elegir a su nueva dirigencia. (Agencia Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.