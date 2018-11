Ciudad de México— Con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se esperan múltiples demandas de los subcontratistas de la obra por incumplimiento de pago, anticipó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).Según el grupo a cargo del proyecto, las demandas serán en perjuicio de los contratistas."Las empresas tienen sus jurídicos, cotizan en la Bolsa (Mexicana de Valores) y tienen que responder a sus accionistas, entonces tienen que hacer las cosas muy legales, tienen despachos muy sólidos de abogados", dijo Raúl González Apaolaza, director corporativo de Construcción Lado Tierra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), donde actualmente están en desarrollo 29 obras.Además, aseguró, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas menciona sobre los pagos que las empresas pueden exigir tras la cancelación de un proyecto de infraestructura.Resaltó que es probable que las contratistas acepten la cancelación del NAIM, pero serán las subcontratistas las que demandarán a las primeras para que les cumplan con los pagos por gastos no recuperables."No va a ser fácil el litigio", declaró.La semana pasada, Grupo Reforma informó que la subcontratista Tecnología en Encofrados MC demandó al Consorcio Cargi-Propen, integrado por Cicsa, de Carlos Slim; GIA+A, de Hipólito Gerard; Prodemex, de Olegario Vázquez, y La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, que tiene una obra del NAIM, por un incumplimiento de pago de 16 millones de pesos.Apaolaza estimó que la mayoría de las acciones legales que se emprendan tendrán que ver con obras del edificio terminal, debido a que es la obra más grande y la de mayor costo, y fue adjudicada por un monto de 84 mil 828 millones de pesos al consorcio conformado por ICA y Cicsa, de Carlos Slim, entre otras.Destacó que en esa obra también participan dos empresas españolas, Acciona y FCC, también del empresario Carlos Slim."Por el volumen ése sí lo veo más complejo, yo supongo que nos iremos por la vía legal", aseveró.El director sostuvo que es difícil estimar el tiempo que tardaría cerrar el proceso de cancelación, ya que eso dependerá del inicio de juicios legales, lo que tomaría meses o hasta años.Por otra parte, explicó que el próximo Gobierno también tendrá que hacer frente al resguardo de lo que quede de la obra, ya que es un bien del País.Pero no sólo eso, también tendrá que pensar qué hará con todo el material que ahí se quedará, sostuvo."Si se cancela, qué tendrán que hacer, tenemos los foniles, se van a oxidar, las pistas se van a hundir, si no damos mantenimiento al drenaje provisional se va a inundar todo", comentó.Detalló que el costo total de la cancelación sería de entre 120 mil millones y 130 mil millones de pesos y estimó que al cierre de este mes, cuando concluya el periodo de la actual Administración federal, el avance físico global del NAIM será del 36 por ciento.Recordó que la obra seguirá en construcción hasta que legalmente se cancele.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.