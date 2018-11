'Procesos a corruptos deben seguir'

Ciudad de México— Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que la persecución penal contra quienes han cometido actos de corrupción deberá continuar en el próximo sexenio, al margen del posicionamiento político expresado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.En entrevista, el legislador federal se dijo respetuoso de la visión del político tabasqueño sobre el supuesto riesgo de inestabilidad, en caso de que se decida juzgar a los ex Presidentes, pero advirtió que la ley debe aplicarse y sin excepciones."No puede haber excepciones en la aplicación de la ley cuando se cometen delitos, sin importar que sean expresidentes, nadie se escapa al cumplimiento de la ley. No es cacería de brujas, no es persecución política contra los adversarios, es simplemente aplicación de la ley", expresó."Respeto la expresión del presidente y ahora será llevada, consultada esa posibilidad (de juzgar a los expresidentes), pero los Poderes de la Unión son independientes entre sí y deben seguir todos los juicios que sean planteados ante los jueces por el Ministerio Público. Tienen la obligación de investigar".Monreal consideró que las declaraciones de López Obrador pretenden enviar un mensaje de reconciliación nacional, ante la descomposición social en la que está el país, por los problemas de gobernabilidad, inseguridad, corrupción e impunidad.Sin embargo, sostuvo que la aplicación de la justicia no debe detenerse."Pero él hará su trabajo desde el punto de vista del Ejecutivo federal, con sus facultades y sus funciones", mencionó."Pero la sujeción a proceso, la integración de carpetas y el procesamiento de presuntos responsables por delitos de corrupción, de enriquecimiento o delitos cometidos por servidores públicos va a continuar, debe seguir".Reconocen costo políticoEl portavoz de la bancada de Morena en el Senado, Salomón Jara, admitió que López Obrador resentirá un "costo político" por sus declaraciones de que no perseguirá ni juzgará casos de corrupción de Gobiernos anteriores.En conferencia de prensa, Jara estimó que el tamaño del costo político que le genere al tabasqueño irá en función de lo que determine el pueblo."Ha sido muy preciso el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de no distraerse de lo que se va a ocupar, porque se ha dejado un País muy tirado, inseguro, con mucha pobreza, y hoy se requiere la mayor atención, la mayor dedicación a las políticas que se deben aplicar ya en todo el País. No se puede permitir distraer. Por eso ha preferido hoy, con el costo político que tiene, no perseguir a los corruptos, llevar a una nueva ruta al País", dijo."¿Qué tan grande es el costo político?", se le preguntó."Los ciudadanos lo van a decidir en su momento. El pueblo lo va a decidir pero estamos seguros que está llevando por buen camino esta política; no se trata de perseguir, de confrontar más", respondió.El senador michoacano Cristóbal Arias aclaró que López Obrador no puede ni va a renunciar a cuestiones que están consagradas en la ley."Lo que expresó es que políticamente no se va distraer en vendettas, venganzas y persecuciones políticas o de distinta naturaleza. Lo que no quiere decir que todos los que han saqueado al País, de los diferentes partidos y Gobiernos, puedan dormir tranquilos, si han cometido desviaciones, corruptelas y delitos que ameriten investigaciones de la ley", expuso.