Ciudad de México— Luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la calidad de la Policía Federal y puso en duda su continuidad, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, salió en defensa de la corporación e incluso invitó a preguntarle al INEGI y a otras Policías del mundo.Durante su participación en el Tercer Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, en Tamaulipas, el funcionario dijo que la PF no solamente es profesional, comprometida y confiable, sino que además es motivo de orgullo."Debo decirlo aquí, la Policía Federal es una policía profesional, comprometida, confiable, no lo digo sólo yo, pregúntenle al INEGI y a otras corporaciones policiales conocidas y reconocidas en el mundo", expresó."Una policía dispuesta siempre a dar lo mejor de sí, una policía que ha estado presente para servir y proteger a la comunidad a lo largo y a lo ancho del país, una Policía Federal que es motivo de orgullo, y a la que debemos aprecio, reconocimiento y gratitud".López Obrador ha sostenido que la PF no se ha podido consolidar ni está preparada para asumir el reto de sustituir a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, factores que influyeron en la decisión de conformar una Guardia Nacional.En medio de críticas por la "militarización" de la estrategia anticrimen, el Comisionado subrayó la necesidad de transitar de un enfoque de seguridad meramente reactivo a un enfoque de seguridad ciudadano que ponga el acento a las personas y su dignidad."Ese es el mensaje que hemos tratado de impulsar a lo largo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto", comentó Sales Heredia en presencia de activistas y mandos de civiles y castrenses en el estado."Es un mensaje muy importante, es un mensaje del trabajo conjunto, el compromiso compartido, es una declaración de que no nos rendimos y de que no nos vamos a rendir, de que trabajamos hombro con hombro en este desafío que es de todos, de autoridades y ciudadanos, en una relación de confianza y consulta mutuas".Sales Heredia destacó que no hay estrategia de seguridad que tenga futuro ni viabilidad si no se acompaña de los ciudadanos, por lo que llamó a instrumentar políticas que sumen a la sociedad y que sean transparentes y eficaces."Nadie mejor que los propios ciudadanos para conocer los problemas y retos que se enfrentan día con día. Justo, con su participación y colaboración, encontramos e implementamos soluciones", abundó."Sabemos que para proteger y servir a la comunidad debemos, primero que nada, escuchar para vincularnos, dialogar y trabajar en conjunto, escuchar con humildad. Sabemos que en materia de seguridad la operación aritmética exitosa es la suma, de ciudadanos y autoridades".

