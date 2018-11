Declaran crisis humanitaria en Tijuana

Tijuana— Con fundamento en las leyes mexicanas de Migración y sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, declaró una crisis humanitaria y convocó a organismos internacionales para poder hacer frente a esta situación.En un comunicado, el presidente municipal hizo un reclamo a la Secretaría de Gobernación porque ha dejado sola a la ciudad en el tema de la caravana migratoria; le reprochó su nulo apoyo."Las leyes mexicanas establecen que (la Segob) es la dependencia responsable de atender el tema desde el principio", indicaron.Gastélum Buenrostro recalcó que la declaración de esta crisis humanitaria se fundamenta en los artículos 20 fracción VII y 73 de la Ley de Migración y el artículo 15 fracción II de la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político.Estableció que la atención a los migrantes asciende a más de medio millón de pesos diarios, por ello se solicitarán las acciones de asistencia a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.De acuerdo al documento publicado, la solicitud se realiza con base en la resolución 46/182 de la Asamblea General de la ONU, en correlación con los artículos 25 y 35 de la convención sobre el estatuto de los refugiados, y el artículo 26 de la convención americana de derechos humanos."Señores, no voy a comprometer los servicios públicos, no voy a gastarme el dinero de los tijuanenses, no voy a endeudar a Tijuana porque no lo hemos hecho en estos dos años", manifestó el Munícipe."Por todo lo anterior se declara una Crisis Humanitaria en Tijuana y pido la intervención de los organismos internacionales, ya que más de 4 mil 700 migrantes centroamericanos están varados y hacinados en la ciudad, en condiciones precarias porque la federación no ha intervenido a pesar de que es su obligación constitucional", señaló.

