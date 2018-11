Ante deportistas y funcionarios del mundo deportivo, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que su Administración se encuentra en el décimo segundo round, a punto de concluir con su mandato.Utilizando metáforas deportivas, Peña Nieto dijo que el símil de estos seis años de Gobierno son los últimos metros que deben recorrer maratonistas que tienen que llegar a la meta sin cejar en su esfuerzo.Con la presencia del boxeador Saúl Álvarez "El Canelo", quien fue reconocido como Premio Nacional del Deporte en la categoría profesional, el Presidente dijo que llega al final con toda la adrenalina para lograr los mejores resultados."Estamos a la altura, como le pasa a nuestros deportistas, de casi cumplir la misión. Cuando cada uno de ustedes en las distintas disciplinas en la que participa, están muy próximos a cumplir la misión, y concluir el esfuerzo en cada justa deportiva.Me puedo imaginar al 'Canelo' Álvarez cuando está ya en el onceavo round, bueno, ya en el último minuto del doceavo round y, evidentemente, marchas con toda la carga, con toda la adrenalina, con todo el coraje y el coraje para lograr los mejores puntos en lo que ha sido una jornada de doce rounds", indicó.En el salón Adolfo López Mateos de los Pinos, Peña dijo que durante su sexenio se consiguieron muchos logros, unos deportivos y otros de infraestructura, como el Tren Ligero de Guadalajara, cuyas pruebas de operación arrancaron ayer.En esta última obra, bromeó, sí bien no se consiguió por knockout, sí lo hizo por puntos, pues quedó prácticamente concluida.El Presidente Peña entregó los reconocimientos a deportistas y promotores de esta disciplina en uno de los últimos actos realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos.En tanto, Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional del Deporte, agradeció la confianza que Peña Nieto depositó en él al nombrarlo subprocurador de la PGR, titular de la Profeco, Comisionado para la Paz en Michoacán y responsable del deporte."Su gestión, sin duda, deja una mejor administración para el siguiente Gobierno en materia deportiva, a ellos les deseamos, con profunda convicción el mayor de los éxitos."A usted, solo me queda decirle a título personal y a nombre de todo mi equipo, del cual me siento muy agradecido, gracias por creer en nosotros. Sin duda, los vamos a extrañar. Muchas gracias", indicó.Este agradecimiento motivó que los asistente emitieran un largo aplauso que se prolongó por casi medio minuto.

