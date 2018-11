Urgen a no reducir salarios a jueces

Ciudad de México— Reducir los salarios de los jueces federales atentaría contra la independencia del Poder Judicial, alertaron las principales asociaciones y colegios de abogados del País."Una reducción a las percepciones de Ministros, Magistrados y Jueces federales constituiría una violación al principio de progresividad de los derechos humanos, y lesionaría la independencia del Poder Judicial", afirmo el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM), en un documento fechado el 21 de noviembre.Presidido por el litigante Luis Ortiz Hidalgo, el CGAM agrupa a la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, usualmente consideradas las organizaciones de mayor representatividad e influencia en el país.El documento fue emitido a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y de iniciativas de Morena en el Congreso para reformar artículos de la Constitución que impiden disminuir las percepciones de los jueces federales y locales durante su encargo.La Ley de Remuneraciones prohíbe que cualquier funcionario gane mas que el Presidente de la República, lo que podría llevar a bajas salariales para miles de burócratas de mando, que actualmente reciben más que los 108 mil pesos que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado como su salario.Pero los jueces estarían exentos de la aplicación de esta ley, pues sus ingresos están expresamente protegidos por la Constitución."El Poder Judicial esta facultado para establecer las remuneraciones para Ministros, Magistrados y Jueces federales desde su presupuesto, las cuales no pueden ser disminuidas durante su encargo", afirmó el Consejo.En los proyectos de presupuesto para 2019 que enviaron a la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral mantuvieron sin cambios los salarios y prestaciones de los cerca de mil 500 juzgadores federales.Los ingresos netos de los 24 jueces de más alto rango del País son de 3.7 millones de pesos netos anuales, por 2.5 millones netos para magistrados de circuito, y 2.2 millones para jueces de Distrito.A cambio, el Poder Judicial por primera vez pidió menos presupuesto global que el recibido en el año previo, y ofreció una reducción modesta en los salarios de mandos administrativos.El CGAM llamó a que las leyes aplicables sean interpretadas de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales en la materia, para no afectar gravemente la independencia judicial y la división de Poderes en el País."Lo anterior no obsta para que el Poder Judicial cumpla con el mandato Constitucional que lo obliga a un ejercicio austero, eficiente, eficaz, honesto y transparente de los recursos públicos, así como que sus integrantes deben conducirse con total intolerancia a la corrupción", aclaró el CGAM.Si la Cámara de Diputados reduce los salarios de los jueces, la Suprema Corte podría intervenir de oficio para invalidar esta disposición, pues ya hay precedentes de actuaciones de este tipo del máximo tribunal para proteger la autonomía judicial.

