Acusan migrantes a funcionarios mexicanos de exigirles dinero

Matamoros, Tamaulipas.- Los solicitantes de asilo canalizados a los puentes internacionales en la frontera texana están siendo bloqueados para que no se acerquen al lado estadounidense, obligados a anotarse en listas de espera supervisadas por funcionarios mexicanos, publicó Los Ángeles Times.Los solicitantes de asilo y los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que lo anterior los ha puesto en peligro de ser extorsionados, discriminados y deportados, mientras que muchos sostienen que hay funcionarios mexicanos que les exigen dinero para dejarlos pasar y han visto cruzar antes que ellos a otros que estaban después en la lista.En Matamoros, la ciudad al otro lado de Brownsville, Texas, la lista se mantiene en un estuche azul de plástico en una tabla portapapeles, en el más nuevo de los dos puentes internacionales. Si bien los funcionarios mexicanos se encargan de la lista, los estadounidenses son quienes deciden cuántos solicitantes pasan. Una persona familiarizada con el sistema inmigratorio mexicano que por razones de seguridad pidió no ser identificada dijo que los funcionarios de Estados Unidos deciden quién cruza con base en la nacionalidad y otras características.Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha destacamentado a la mitad de los puentes agentes con el fin de impedir que entren al país quienes buscan asilo. Los migrantes deben anotase en México en las listas de espera, sistema que se ha implementado en los cruces más transitados de Arizona y Texas. Hasta la semana pasada, en todos los cruces importantes texanos estaban empleándose las listas, dijo Rick Pauza, vocero de CBPLas listas no se dan a conocer, ni son monitoreadas por funcionarios de Estados Unidos, dijo CBP.En Matamoros, la semana pasada más de 20 migrantes originarios de Centroamérica, Cuba, África, Brasil, Colombia, Etiopía, México, Rusia y Venezuela acampaban al pie del puente.Dijeron que los funcionarios inmigratorios no habían brindado protección en los puentes, dejándolos vulnerables a las extorsiones. Cuando se quejaron, los agentes mexicanos de inmigración amenazaron con obligarlos a irse.Dos solicitantes cubanos de asilo dijeron que este otoño funcionarios inmigratorios mexicanos les exigieron pagar por cruzar el puente más antiguo de la ciudad. Ellos se negaron y la semana pasada seguían esperando para cruzar.El solicitante cubano de asilo Elvis González Rodríguez dijo que cuando llegó la semana al puente viejo, un agente inmigratorio mexicano uniformado le pidió mil dólares por cruzar. González, de 23 años, se rehusó, y el funcionario lo hizo retirarse.“Aquí hay mucha corrupción. Proteger a los inmigrantes es responsabilidad de los funcionarios mexicanos. Yo quiero venir de la manera correcta”, dijo el electricista de La Habana.Otra solicitante cubana de asilo señaló que a mediados de octubre un agente mexicano de inmigración uniformado le exigía 500 dólares por cruzarla por el puente antiguo cuando llegó al aeropuerto. Contó que entregó al funcionario su pasaporte y 300 dólares, pero luego se puso nerviosa.“No me daba confianza, así que me fui”, dijo Rosa María, de 50 años, quien pidió ser identificada por su nombre propio debido a temer por su seguridad.Agregó que solicitantes cubanos de asilo que le han llamado a su celular después de cruzar el puente viejo le han dicho que cada uno de ellos pagó entre 100 y 300 dólares a funcionarios mexicanos por saltearse la lista.Voluntarios y grupos de activistas estadounidenses han alertado a las autoridades mexicanas que desde junio se ha obligado a las personas que piden asilo a pagar por cruzar el puente.“Esto está empeorando”, dijo Michael Seifert, estratega de activismo fronterizo en Brownsville de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. “Está volviéndose más caro. Les piden a los cubanos porque ellos tienen dinero”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.