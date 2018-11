Necesaria alianza con empresarios: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca una alianza con el sector empresarial, toda vez que -reconoció- el país no podría crecer únicamente con inversión pública, publicó El Universal.Al participar en un evento del Grupo Salinas, encabezado por quien será uno de sus asesores empresariales, Ricardo Salinas Pliego, López Obrador afirmó que es de juicio común: "no saldría adelante el país, no podríamos crecer solo con inversión pública, necesitamos de la inversión privada para crecer".También aseguró que además de la inversión pública y privada nacional, se requiere también de la inversión extranjera."Estamos planteando inclusive, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, un acuerdo de inversión, que vaya más allá del Tratado de Libre Comercio, un acuerdo para que haya inversión extranjera, con empresas de México, Canadá y Estados Unido. Ese acuerdo general va a ayudar mucho, porque tenemos que crecer, es necesario que haya crecimiento", sostuvo.Luego de firmar un acuerdo en el que el presidente de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca se compromete a emplear a 12 mil jóvenes, el futuro presidente aclaró que siempre habrá cuestionamientos, incluso, él se sentiría extraño si no tuviera oposición."Imagínense nosotros venimos de la oposición y me sentiría mal, me sentiría extraño que yo no tuviese oposición, osea no me hallaría", bromeó.Ante 111 empresarios, López Obrador defendió la creación del Consejo Asesor Empresarial, en el que se encuentra el dueño de TV Azteca, pues dijo que será su trabajo como presidente recoger los puntos de vistas de la iniciativa privada."Hay cuestionamientos del grupo asesor honorario para la presidencia, cómo no voy a estar recogiendo puntos de vista de empresarios. Es mi trabajo, tengo que recoger los sentimientos de todos, desde luego de los empresarios, eso es lo que vamos a hacer", aseveró.Aclaró que el mismo Ricardo Salinas Pliego hizo la propuesta de crear dicho consejo, que es un grupo inicial de ocho empresarios, entre ellos Bernardo Gómez, copresidente Ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Ángeles y Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Banorte.