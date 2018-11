Exige Alfaro a López Obrador respeto a autonomía

Ciudad de México— El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, exigió al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respeto a la autonomía y soberanía de la entidad.A nombre de cúpulas empresariales, universidades, partidos y organismos de la sociedad civil, Alfaro planteó tres demandas al mandatario federal electo.La primera de ellas es tomar en cuenta los proyectos planteados por el Estado y los Municipios, y que han sido excluidos en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación."Nuestra petición no es para reclamar apoyo para obras de lucimiento personal, no estamos pidiendo dádivas ni recursos para uso discrecional", aseguró."Tampoco estamos solicitando que se nos dé lo que por ley nos corresponde en términos de aportaciones y participaciones federales".Dijo que lo que se le reclama a la Federación es que asuma su corresponsabilidad en la solución de problemas como el abasto de agua, movilidad, acceso a la salud y a educación de calidad.El segundo planteamiento del gobernador electo de Jalisco fue el rechazo a que el Gobierno federal establezca figuras paralelas a las autoridades constitucionales a nivel local.Esto en clara alusión a las facultades que tendrán los futuros delegados federales en los Estados."Desde aquí le decimos, con respeto y de frente, que es imposible construir un modelo de cooperación y entendimiento entre la Federación, el Estado, los Municipios, sustentado en la falta de respeto a las autoridades que al igual que usted fueron electas democráticamente por el pueblo de Jalisco", arengó el emecista.Por último y como tercer punto, el próximo gobernador del Estado advirtió que no están de acuerdo con la política de perdón y olvido de López Obrador.Alfaro señaló que en Jalisco los ciudadanos tienen sed de justicia y hay conciencia del costo que tiene la impunidad."En Jalisco vamos a castigar a los corruptos con o sin el aval del Gobierno federal", remató."En Jalisco los corruptos irán a la cárcel no de vacaciones".Entre los personajes que apoyaron el pronunciamiento de Enrique Alfaro hubo diputados de todos las fuerzas políticas, excepto de Morena, además de líderes de cúpulas empresariales y representantes de organizaciones sociales como Jalisco Cómo Vamos.

