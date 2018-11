Van por reforma laboral previa a T-MEC

Ciudad de México— Jesús Seade, representante del presidente electo en las negociaciones del nuevo Acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, indicó que el Congreso tiene que aprobar una reforma laboral sobre libertad sindical antes de fin de año.Indicó que en los anexos del capítulo laboral se acordó la obligación de México a realizar la reforma laboral previo a la entrada en vigor del acuerdo."Inicialmente se había pensado que se hiciera todo eso antes de la primera firma del Tratado, que es el próximo 30 de noviembre, en Argentina, pero quedó claro que era algo muy forzado; entonces, se dio un mes de plazo, de buena fe", dijo en la Cámara de Diputados.Detalló que se dará la firma por parte de los Ejecutivos de los tres países como un primer paso para avalar el tratado y luego de eso vendrá la ratificación en los respectivos Congresos.En ese lapso, en lo que se da la ratificación, se tendrá que avalar la reforma laboral en materia de democracia y transparencia sindical, mencionó.Tras participar en el foro "Perspectivas para el mundo laboral: tareas legislativas pendientes y nuevo tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá", Seade Kuri indicó que las eventuales reformas laborales son cambios que México quiere realizar y que no se están imponiendo.Explicó que son compromisos que acordaron en la negociación, en consulta con la Secretaría del Trabajo y en particular con la próxima titular, Luisa María Alcalde."Es un paso enorme para México, me llena de orgullo. Nos apalancamos con el Tratado y que bueno."Hay disposiciones que hemos empujado y se tienen que pasar, no es un llamado (a los legisladores) es un diálogo para que haya completa apreciación de los temas y cómo encajan con la dinámica de un México nuevo", dijo.El compromiso, explicó, es que a fin de año se aprueben.Arturo Alcalde, abogado laborista y padre de la futura secretaria del Trabajo, detalló que las reformas laborales que deben estar listas antes de fin de año se refieren al reconocimiento de la democracia sindical y la transparencia en la elección de dirigentes.También se prevé legislar sobre crear bases multilaterales para resolver controversias laborales y mecanismos para que todos los contratos colectivos sean ratificados en no más de 4 años.Además, se debe establecer que la revisión salarial debe ser consultada con los trabajadores para evitar contratos de protección laboral, precisó."Los liderazgos sindicales basados en la simulación van a desaparecer y se dará una negociación colectiva auténtica", comentó.

