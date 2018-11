Ciudad de México— El presidente de la Cámara de Diputados y los coordinadores parlamentarios ratificaron que el 28 de noviembre las Fuerzas Armadas tomarán posesión del recinto legislativo para la seguridad en la ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador.Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Policía Federal llegarán a San Lázaro luego de que la Cámara sea desalojada al concluir la sesión ordinaria del Pleno.Durante la reunión de la Conferencia para los Trabajos para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se confirmó que los elementos militares y policiacos permanecerán en el Palacio Legislativo desde el miércoles en la noche hasta después de la sesión del sábado, informaron fuentes legislativas.En ese tiempo se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias y no se permitirá el acceso al personal, legisladores e invitados hasta el sábado por la mañana.Los legisladores también confirmaron que al interior del salón de plenos no deberá haber ningún elemento armado.En la misma reunión se aprobó el orden del día de la sesión del Congreso General la cual iniciará el día primero de diciembre a las 9:00 horas, en la que el Presidente electo rendirá protesta constitucional.Está considerada la lista de asistencia y declaración de quórum del Congreso General, la lectura de resolutivos del Bando Solemne expedido por la Cámara de Diputados el 6 de septiembre pasado para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo, así como el primer párrafo del Artículo 87 de la Constitución.El siguiente punto será la designación de las Comisiones Protocolarias y petición del cumplimiento oportuno de su cometido.Seguirá la intervención de un legislador de cada grupo parlamentario representado en el Congreso, en orden creciente y hasta por 10 minutos.El siguiente punto es el arribo al salón de plenos del Presidente Enrique Peña Nieto y luego la de López Obrador.De inmediato se dará la protesta constitucional del nuevo Presidente y se dará la transmisión de la Banda Presidencial.El orden considera el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al que no se le pone algún límite de tiempo.La ceremonia continuará con la entonación del Himno Nacional.Para finalizar la sesión, se prevé primero el retiro de Enrique Peña Nieto y luego que López Obrador, ya como Presidente, abandone el salón de plenos y se dirigirá a Palacio Nacional.

