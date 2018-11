Exigen conocer alcances de megaproyectos de AMLO

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados convocará a una reunión de trabajo a Josefa González Blanco, próxima Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante reclamos por megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador.Beatriz Manrique Guevara, presidenta de ese grupo de trabajo, informó que la invitación, que será enviada este miércoles, tiene como objetivo conocer el alcance de los estudios técnicos que sustentan cada uno de los proyectos estratégicos anunciados por el Presidente electo."Hay incertidumbre en los proyectos anunciados por el próximo Gobierno y de los cuales no se conoce que existan proyectos ejecutivos, estudios técnicos, manifestaciones de impacto ambiental y no sabemos si existen o no medidas impuestas por la autoridad ambiental a efecto de prevenir daños", explicó la legisladora del PVEM."Entonces, se acordó enviar la invitación para que la próxima Secretaria tenga una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión".REFORMA publicó hoy que decenas de científicos, ambientalistas, académicos, artistas y agrupaciones indígenas manifestaron su rechazo a la manera en la que el próximo Gobierno federal promueve la construcción de los trenes Maya y del Istmo, así como la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.Incluso, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ingresó una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) porque en el terreno donde se proyecta la nueva refinería fueron desmontadas 300 hectáreas de selva y manglar, sin contar con permisos de cambio de uso de suelo ni autorización de impacto ambiental."Para poner un comparativo, en Tajamar se desmontaron 40 hectáreas de manglar, aquí estamos hablando de una superficie mayor y no conocemos quién llevó a cabo la acción, qué permisos obtuvo o con qué autorizaciones", dijo la legisladora."Entonces, queremos conocer si existe un proyecto ejecutivo de cada uno de los megaproyectos y si hay medidas preventivas. En los megaproyectos siempre es importante escuchar a la autoridad ambiental antes del inicio del proyecto, antes de generar un daño. En el tema de la nueva refinería hay un daño ya causado, según la información que tenemos".La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente subrayó que, aunque el Presidente electo ha insistido en que proyectos como el Tren Maya no implicarán afectaciones ambientales porque cruzará por vías ya existentes, se tiene que contar con el visto bueno de la autoridad ambiental porque se va a incrementar la presión sobre esas zonas y se requieren estudios técnicos para valorar las capacidades de carga."Recordemos que la zona donde circulará el Tren Maya es de la más lacustres y la capacidad de carga tiene que ser soportada técnicamente. Yo estoy convenida que el combate a la corrupción empieza por cumplir la ley. Hoy no tenemos la certeza de que estos megaproyectos estén cumpliendo la normatividad ambiental y eso es muy preocupante", añadió.

