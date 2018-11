'Truenan' contra refinería por impacto ambiental

El desmonte de 300 hectáreas de selva y manglares en el terreno donde se construye la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, compromete los procedimientos normativos en materia de impacto ambiental, alertaron especialistas.Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la UNAM, planteó que el Gobierno electo debe entender la importancia de compaginar el desarrollo con la preservación de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas y no propiciar un debilitamiento de la normatividad ambiental."En los últimos 20 años, la legislación ambiental se ha fortalecido y es muy importante que cualquier obra que se haga en éste o en el siguiente sexenio, que siga las estrictas normas ambientales."La legislación ambiental no se opone al desarrollo, pero es la base para compaginarlo con la conservación, entonces, es imperativo que el Gobierno sea el que ponga el ejemplo, es imperativo que en el siguiente sexenio se respete y fortalezca la legislación ambiental", enfatizó.REFORMA publicó el pasado martes que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el proyecto de la refinería avanza pese a no contar con Manifestación de Impacto Ambiental y uso de suelo.El especialista afirmó que en el caso de la nueva refinería tendría que advertirse el riesgo que implica la construcción de infraestructura en una zona colindante al mar."Hemos aprendido que las obras que no cuentan con los estudios de impacto ambiental, a la larga han tenido costos mucho más altos al de hacer una planeación correcta", explicó Ceballos.Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México, consideró que la decisión de desmontar la vegetación no sólo debilita el cumplimiento a la legislación ambiental sino consolida una tendencia de desarrollo por encima de la preservación de los ecosistemas del País."Este tipo de decisiones debilita la ley ambiental y sigue consolidando una tendencia a hacer las cosas que ya hemos visto en los sexenios anteriores, el Gobierno electo en este sentido nos habla de un poco cambio."Yo quiero apelar a la cordura de las próximas autoridades para poder reflexionar antes sobre estos proyectos de infraestructura y seguir lo que la ley nos indica en materia de infraestructura", expresó.En opinión de Ampugnani, proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Corredor del Istmo de Tehuantepec, no pueden ser motivo de incumplimiento a la normatividad ambiental.Víctor Hirales Herrera, abogado especialista en biopolítica y bioética, mostró preocupación porque los asesores que acompañan al Presidente electo no le advierten los impactos que tiene iniciar proyectos sin un estudio de impacto ambiental."Quizá los asesores están presentándole información incompleta para el desarrollo de estos proyectos y lo que nos preocupa es que estos asesores incidan para seguir teniendo al País sin una política ambiental y únicamente sigamos a los caprichos de interese privados de los empresarios", apuntó.El Gobierno federal, añadió, debe tomar en cuenta que la región donde se proyecta la nueva refinería, alberga las cuencas hidrográficas del Río Grijalva y Usumacinta, que es la reserva de agua potable más importante del País.

