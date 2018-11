Sin ataque a la corrupción, el juicio es 'un show': investigadora

Ciudad de México— "Se ha convertido en un show para la Fiscalía, para la defensa de 'El Chapo' y en un show muy apetitoso para todos los medios de comunicación", lamenta la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández, autora del libro “Los señores del narco”, al referirse a noticias que se han filtrado del proceso como que el jurado tiene miedo o que el capo de la droga mexicano quiere abrazar a su mujer."Un nuevo capítulo de estas series que han enriquecido y llenado de dólares muchas de estas televisoras, que no atacan el punto fundamental del problema: la corrupción, el lavado de dinero y este sistema hipócrita legal que exprime hasta a 'El Chapo' Guzmán"."Un circo", según Hernández, que oculta la verdadera tragedia que ha causado 150 mil muertes y 37 mil desparecidos en México.Un jurado de siete mujeres y cinco hombres juzga desde este martes en Nueva York a Guzmán, acusado por el Gobierno de EU de narcotráfico y de mantener una empresa criminal durante dos décadas como jefe del Cartel de Sinaloa, un proceso entre fuertes medidas de seguridad.Hernández que ha investigado la trayectoria del narcotraficante mexicano durante años defiende que el capo de la droga "ya no es peligroso", sino solo un títere "cuyos propietarios están en la legalidad, senadores, congresistas, gobernadores en diferentes partes del mundo que se llevan las ganancias a través de los sobornos o los bancos a través del lavado de dinero"."Solo en el momento en el que la Fiscalía le de la oportunidad de hablar de todas las tramas de corrupción que 'El Chapo' ha alimentado, se empiecen a mencionar nombre por nombre todos los funcionarios dentro y fuera del Gobierno de México, solo en ese momento podremos estar hablando de que esto no es un show, sino es una cosa seria", concluye.El juicio arrancó el pasado 5 de noviembre con la elección del jurado, que se realizó durante tres jornadas con escenas poco habituales, como el temor a ser asesinado de algunos candidatos o el hecho de que una persona fuese rechazada para ser miembro por pedir un autógrafo del Chapo."El problema de El Chapo es que es víctima de su propia leyenda, de la leyenda que el Gobierno de Estados Unidos y México han creado de él", justifica Hernández, quien dice que se trata de un hombre que incluso necesita ayuda para expresarse correctamente por escrito.Guzmán comenzó en el narcotráfico "de manera inconsciente", explica Hernández, sembrando mariguana y ampola desde los siete años con su padre, como muchos otros hijos de familias pobres campesinas mexicanas en el conocido como "Triángulo Dorado", territorio comprendido entre Chihuahua, Sinaloa y Durango.¿Lo que le diferencia de otros narcotraficantes mexicanos? Hernández responde que en 2001, 'El Chapo' tiene la visión de crear por primera vez en México de crear una federación de carteles y lograr el apoyo y el respaldo de todo el Gobierno de México, "desde el más alto nivel".

