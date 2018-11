Ciudad de México— La American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham México) presentó la Agenda Estrategia del Combate a la Piratería como una recomendación de propuestas antipiratería para la nueva Administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.Representantes de industrias como la de la música, cinematográfica, ropa, y cigarrillos, expusieron su preocupación por el incremento del consumo de productos pirata en México, por lo que llamaron al nuevo Ejecutivo a tomar en cuenta sus propuestas.De acuerdo con la AmCham, 8 de cada 10 mexicanos consumen productos pirata, lo que le cuesta pérdidas por más de 43 mil millones de pesos anuales.Roberto Castañeda, secretario ejecutivo de la Asociación de Artículos Deportivos A.C, comentó que existe una distorsión comercial en la industria de ropa y calzado deportivos, ya que se pagan aranceles muy altos de productos importados de Asia, que es el principal lugar de donde importan sus productos, por lo que llamó al nuevo Gobierno a cambiarlo."Hay una distorsión comercial que hemos venido detectando, la gente consume productos de Asia y es de donde más aranceles se pagan, mientras que de España, Italia y Estados Unidos se paga muy poco pero casi no se importan productos de éstos últimos."Tenemos esta distorsión comercial digna de atender. El sector pierde competitividad y le restemos posibilidades al consumidor mexicano para acceder a estos productos", comentó Castañeda.Alfredo Tourné, director general de la Asociación Protectora de los Derechos Intelectuales Fonográficos (APDIF), llamó a realizar una actualización pronta a leyes como la de Derechos de Autor para incluir los medios digitales en la protección."Necesitamos actualizar el marco jurídico, seguimos platicando de leyes que no contemplan el entorno digital. Desde 1999 pedimos que se actualice el marco jurídico, hay que hacer una implementación adecuada de T-Mec, pero el capítulo que nos incumbe está basado en una legislación de 1998", advirtió.Ana Magaña, representante de la Motion Picture Association (MPA), advirtió que si no se fortalecen las acciones para combatir la piratería, sobre todo ahora la digital, México alcanzará en 2022 un consumo de más de mil 576 millones de dólares por piratería de películas y series.Daniela Ortiz, representante de la Cámara Nacional de la Industria Tabacalera (CANAINTA), dijo que están abiertos al trabajo en conjunto con el nuevo Gobierno federal para reforzar medidas, por ejemplo en aduanas, para capacitar a funcionarios que detecten productos de contrabando. Señaló que en la industria tabacalera más que sufrir por piratería de sus productos, se ha incrementado el contrabando de productos genéricos, lo que calificó como una competencia desleal.

