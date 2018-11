Ofrece AMLO consultar juicios a expresidentes

Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció ayer realizar una consulta en la que se pregunte a los ciudadanos si los exmandatarios deben ser juzgados por delitos como corrupción.AMLO se comprometió además a incluir en esa nueva consulta la viabilidad de tener un consejo de empresarios que lo asesoren en proyectos productivos, y si se debe crear la Guardia Nacional.“¿Debe promover que se juzgue, para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, ¿sí o no?”, fraseó el mismo tabasqueño en entrevista de radio con Carmen Aristegui.López Obrador defendió su postura de no emprender por su cuenta juicios contra sus antecesores porque, dijo, sería conspirar contra la estabilidad política del país.“Habría demasiado escándalo, demasiado; y no podría yo hacer lo que quiero para acabar con la corrupción, o sea, me quedaría anclado en el conflicto”, justificó.Por otra parte, López Obrador dijo ayer que incluirá la pregunta sobre la creación de una guardia nacional en una consulta pública organizada por el Instituto Nacional Electoral.La controvertida propuesta –cuyo objetivo es afrontar la violencia del país– necesitaría una reforma constitucional, lo que significa que se necesita la aprobación del Congreso y la autorización de las legislaturas estatales.“Vamos a hacer las dos cosas”, dijo López Obrador en referencia a la consulta pública y a la reforma constitucional.El presidente electo hizo el anuncio en el programa de radio de la periodista Carmen Aristegui durante una extensa entrevista realizada 10 días antes de asuma el cargo.En la víspera, una coalición de grupos de la sociedad civil e intelectuales firmaron una carta en la que rechazaron la idea de formar una guardia nacional bajo órdenes del Ejército.México ha enfrentado críticas internacionales por depender en gran medida y desde hace años del ejército y la marina para librar la guerra contra las drogas. Se han atribuido al Ejército varias violaciones a los derechos humanos por acciones que realizaron en nombre de la seguridad.López Obrador ha estado entre los que piden una desmilitarización, pero señaló que no se había dado cuenta de cuán irremediablemente corruptas eran las agencias civiles del orden público.También defendió a las fuerzas armadas y dijo que las infames violaciones a los derechos humanos de los militares fueron “por la orden que reciben de autoridades civiles” y destacó que sus dirigentes tienen buenos antecedentes.

