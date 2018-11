Proponen absolver a CNTE de lavado de dinero

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia estudia un proyecto que establece que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no lavó dinero por recibir "donativos" de empresas privadas, a cambio de permitir créditos vía nómina a maestros de Oaxaca.El ministro Arturo Zaldívar propuso a la Primera Sala de la Corte absolver a Aciel Sibaja Mendoza, exsecretario de Finanzas de la Sección 22 de la CNTE, acusado por la PGR de lavar 25.2 millones de pesos entre 2013 y 2015.El proyecto fue visto hoy en la sesión privada de la sala, pero no fue votado, y será reagendado para las siguientes semanas. De ser aprobado, cancelará el auto de formal prisión dictado contra Sibaja el 22 de abril de 2016.Sibaja es coacusado de Rubén Núñez Ginés, ex líder de la Sección 22, y ambos han estado libres bajo fianza durante el proceso.El proyecto anula todas las pruebas referentes a cuentas bancarias de la CNTE porque fueron obtenidas por la PGR sin orden judicial previa, criterio de la Primera Sala que ha provocado gran polémica y está a punto de ser revisado por el pleno del máximo tribunal.Además de suprimir estas pruebas, el proyecto concluye que no hay delito porque fueron lícitos los convenios entre la CNTE y empresas prestamistas que aceptaron hacer "donativos" al sindicato, lo que según la acusación de la PGR violó la naturaleza no lucrativa que deben tener los gremios."No podría estimarse una actividad comercial con fines de lucro si las empresas firmantes voluntariamente decidieron realizar aportaciones de tipo donación al sindicato a cambio de que se les permitiera ofrecer sus servicios a los agremiados, tal y como consta en los propios convenios", dice el proyecto."El procedimiento penal no es la vía para determinar la regularidad o no de un convenio entre particulares, máxime si las partes que los suscriben no han dado noticia de inconformidad alguna con su contenido", agrega.A los ex dirigentes de la Sección 22 les imputaron recibir de 2 a 3.5 por ciento de la cobranza de empresas como Directodo México y Etesa, proveedoras de crédito por nómina a los maestros, práctica que es común en los sindicatos burocráticos.Un apoderado de las empresas declaró a la PGR que el "donativo" era la condición para hacer negocios con la CNTE.La PGR aprehendió a Sibaja el 14 de abril de 2016, y a Núñez el 12 de junio, pero sólo estuvieron presos unas semanas, pues en el nuevo sistema penal el lavado dejó de ser delito de prisión preventiva forzosa.En marzo pasado, la Segunda Sala de la Corte ya había ordenado descongelar las cuentas de Sibaja y otro integrante de la Sección 22, José Antonio Altamirano, quienes habían sido incluidos en la lista de personas bloqueadas, que emite la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.Las acusaciones por lavado contra dirigentes del magisterio no han funcionado en este sexenio.En agosto pasado, un magistrado federal absolvió a la ex dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, del supuesto blanqueo de mil 987 millones de pesos que, según el fallo, tenían origen lícito.