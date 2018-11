Piden estudio cultural para Tren Maya

Ciudad de México.- Una carta para considerar la realización de un estudio de factibilidad cultural en el proyecto del Tren Maya, establecido en la Ley de Planeación, fue entregada este miércoles al equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.La carta fue realizada por la asociación civil Artículo 27, que hace referencia a los derechos culturales, que encabezan Carlos Lara y José Manuel Hermosillo, activistas judiciales en materia cultural."La factibilidad cultural es un principio orientador que debe conducir a un desarrollo y sustentable, no sólo con el medio ambiente, sino también con la sociedad."Debe analizar qué bienes culturales hay alrededor, qué ecosistemas hay, el patrimonio natural. Una forma de respetar es impulsar este tipo de estudios", comentó Carlos Lara, especialista en política cultural.El cofundador de Artículo 27 señaló que desde que se incluyó en la legislación mexicana, en 2011, aún no se ha llevado a cabo ningún estudio de esta naturaleza.Son el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Planeación los que mencionan tomar en cuenta la factibilidad cultural en las políticas públicas nacionales."Si la Constitución reconoce a las comunidades originarias en sus usos y costumbres, los calendarios de las comunidades originarias no son los calendarios de la administración pública", dijo Lara.Aunque López Obrador anunció que el proyecto del Tren Maya arrancaría el 15 de diciembre, los especialistas señalaron que aún se puede detener el proyecto."Es recurrible, ante la corte y ante las instancias internacionales. De que es recurrible es recurrible", aseguró Lara.Por su parte, Hermosillo agregó que las comunidades afectadas podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde seguramente les darán la razón."México sí ha germinado como país y sí ha crecido. Tiene instituciones y poderes públicos que están consolidados. En el momento en que el Gobierno no cumple con esa obligación, el ciudadano puede ir y exigir esos derechos".Ambos consideraron que es un desacierto la consulta ciudadana que lanzarán este fin de semana."Es cuestión de esperar unos días, entrar en funciones y hacer las cosas bien, no fuera de periodo, haciendo una consulta que no figura en ninguna ley. Es cuestión de esperar un mes", reclamó Lara.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.