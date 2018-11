Advierten opacidad en Conagua

Ciudad de México— Durante 16 años continuos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sido omisa en corregir irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le señaló constantemente, acusó la organización civil Controla Tu Gobierno.Al presentar el análisis de 222 informes de la ASF realizados de 2000 a 2016, la organización civil evidenció que los órganos internos de control de la Conagua y sus contrapartes estatales han fallado en su tarea como garantes de la rendición de cuentas.De acuerdo con los datos analizados en ese periodo, la Conagua administró 97 millones de pesos solo en programas de cobertura nacional dirigidos a ampliar los servicios de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento vigentes hasta 2015.Pero los programas fueron implementados con una serie de irregularidades, entre ellas, la falta de definición de metas, objetivos e indicadores de los programas hídricos auditados.La organización civil también detectó que no se precisa la población objetivo a la que se dirigen los programas, hubo incumplimiento de los requisitos para acceder a los recursos públicos, se reportaron irregularidades en la administración del presupuesto, así como falta de documentación probatoria del uso de los recursos y diferencias entre los montos programados y ejercidos.En su análisis, la organización civil también detectó que los programas se ejercieron sin mecanismos de seguimiento y supervisión que permitan verificar el grado de avance de los programas hídricos.Se detectaron también obras inconclusas, reintegros extemporáneos, montos utilizados en rubros indebidos y una deficiente administración de cuentas bancarias.Lo anterior, pese a que la ASF ha recomendado reiteradamente a la Conagua fortalecer su órgano interno de control para evitar dichas irregularidades en la ejecución de programas que son clave para garantizar el acceso al agua y saneamiento a la población.Verhonica Zamudio Santos, asesora de Controla tu Gobierno, expuso que es indispensable corregir esta tendencia tomando en cuenta que hasta 2015, el 57 por ciento de la población no contaba con acceso a agua de calidad y el 65 por ciento de las aguas residuales no pasan por ningún tratamiento."Urge la creación de una entidad reguladora independiente. Aunque la Conagua tiene un Órgano Interno de Control, esa autorregulación tiene muchas limitaciones, conlleva a la ausencia de control social y es muy propenso a conflictos de interés y un ejemplo claro es que no tiene independencia presupuestaria, la Conagua paga el presupuesto de este Órgano Interno", afirmó Carmen Fernández Fernández, consultora internacional.Mónica Olvera, coordinadora del Proyecto de Acceso Equitativo al Agua de Oxfam México, enfatizó que la mayoría de la ciudadanía se ve afectada por la ineficiencia de los programas hídricos."En particular, la falta de operatividad de los programas tiene consecuencias en territorios y poblaciones que de por sí, se encuentran en condiciones de desigualdad, pobreza y marginación", expresó Olvera.Ante este escenario, Controla tu Gobierno urgió al próximo Gobierno federal a crear una entidad reguladora independiente que supervise el buen desempeño de la gestión hídrica.En tanto, llamó a la Conagua a cumplir con la legislación vigente en materia de agua, pero también en acceso a información, transparencia y rendición de cuentas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.