Confirman mensaje de AMLO en Cámara tras toma de protesta

Ciudad de México.- Luego de rendir protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje a la Nación desde la tribuna de la Cámara de Diputados, confirmó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena.En el formato de la ceremonia del 1 de diciembre, dijo, está considerado el discurso del nuevo presidente, lo cual no había sucedido desde la toma de protesta de Vicente Fox.Hace 12 años, Felipe Calderón tuvo una accidentada ceremonia ante los intentos de la izquierda por impedir su toma de protesta, con lo que el ex panista entró y salió rápidamente del recinto, sin dar un discurso ante el Congreso.La ceremonia en la que asumió Enrique Peña Nieto fue más institucional, rindió protesta y recibió la banda presidencial que portaba Felipe Calderón.Sin embargo, Peño Nieto no dio ningún mensaje porque había el enojo de los partidos de izquierda por el caso de presunto financiamiento ilícito al PRI, por medio de tarjetas electrónicas.Delgado aseguró que esta vez hay otras condiciones políticas, que permitirán una ceremonia completamente diferente."En esta ocasión va a dirigir un mensaje a la Nación", aseguró."Ahora tenemos un Presidente con una gran legitimidad, la mayor en la historia, no hay duda de que es Presidente de todos los mexicanos, no hay disputa como la hubo en 2006. El País está en otra condición, estoy seguro todos van a tener un comportamiento respetuoso, republicano, a la altura del momento histórico que tiene el País".El coordinador comentó que se ha hablado con diputados del PAN y PRI para tener una ceremonia respetuosa, ante eventuales protestas de legisladores panistas por la presencia del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro."Todos están conscientes del momento, de la gran legitimidad del Presidente electo y tienen interés de que salgan bien las cosas."Estamos haciendo un llamado a la civilidad política, a tener un acto serio, republicano, institucional, respetuoso", declaró tras una reunión entre los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, en la que participó el futuro Canciller Marcelo Ebrard.Delgado resaltó que los ojos de todo el mundo estarán puestos en México ese día, por lo que, si un grupo de legisladores quiere hacer desfiguros, allá ellos."Claro que no nos van a echar a perder la ceremonia, es histórica, muy importante", aseguró.El legislador federal aseveró que la Cámara de Diputados está prácticamente lista para la ceremonia.El Congreso General se instalará a partir de las 9:00 horas, se pasará lista y se declarará el quórum, dijo.Después se prevé la intervención de representantes de los partidos políticos hasta por 10 minutos, por cada grupo parlamentario.Lo siguiente será la declaración de un breve receso para que las comisiones asignadas reciban al Presidente Enrique Peña Nieto y luego al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.La sesión será reanudada, se llevará a cabo la toma de protesta del nuevo Presidente y recibirá la banda presidencial.Delgado mencionó que luego se entonará el Himno Nacional y se despedirá a Peña, ya como ex Mandatario.Acto seguido, López Obrador dará un mensaje desde el presidium de la Cámara, detalló.El coordinador morenista comentó que los invitados se distribuirán en las galerías del primero y segundo piso, y los Mandatarios de otros países en los balcones.Hay mucha gente, comentó, que quiere acudir a la ceremonia, pero los espacios ya están limitados.Delgado también dijo que no hay ninguna descortesía con representantes de las Fuerzas Armadas, quienes sí están considerados en la ceremonia.Hasta el momento, añadió, la logística es que no haya personas armadas en el salón de plenos.