Ciudad de México.- En México, la violencia le está ganando a la democracia, por ello se debe abrir el debate y tomar acción para cumplir con la exigencia social de garantizar seguridad a la ciudadanía, afirmó el próximo subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, publicó El Universal.“La violencia le está ganando la democracia y el deber de cualquier demócrata es buscar las salidas y la protección de la democracia en los marcos constitucionales y los principios de la pluralidad del derecho a las garantías y los derechos humanos”, dijo durante la presentación delestudio de Factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social en México, realizado por la organización Reinserta.El también diputado federal con licencia advirtió que de no comenzar a discutir desde ahora las problemáticas que derivan del fenómeno de violencia por el que atraviesa el país, éstas podrían agudizarse en los próximos años.“Esta exigencia legítima de seguridad se nos puede ir en la acumulación de cada vez más años más violentos con más desaparecidos con más desplazados con más víctimas entonces debemos reconocer que anteriormente no hubo reconocimiento de ciertos fenómenos y como parte de este nuevo momento y de esta nueva discusión se debe reconocer que nos atoramos muchas veces en algunos temas".“Nos pasaron cuatro años sin tener un fiscal general, sin tener fiscal anticorrupción, nos echamos una elección que estuvo a punto de no tener ni siquiera fiscal de delitos electorales, entonces hay que reconocer que la misma discusión es la primera que se tiene que ordenar de manera plural, democrática, abierta y muy transparente pero sin simulaciones”, dijo.Sobre la problemática que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley, el próximo subsecretario de Gobernación afirmó que el Estado mexicano anteriormente les cerró las puertas al encarcelarlos y no ayudarlos mediante la búsqueda de la raíz de sus problemas, por lo que consideró que la presentación del informe resulta oportuno para la apertura a un debate que les garantice una verdadera atención de prevención y reinserción social.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.