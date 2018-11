Busca Tamaulipas coordinarse con Guardia

Ciudad de México— Coordinación sí, subordinación no, fue la postura del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al contenido de la estrategia de seguridad del próximo Gobierno federal, que contempla la creación de una Guardia Nacional y dividir al país en 266 coordinaciones regionales."Tenemos claro que la coordinación, no la subordinación de los tres poderes de Gobierno, harán eficiente el desarrollo de las policías y las estrategias de seguridad para el bien de la sociedad", externó durante el Encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, en Tampico."Nos queda claro que hay políticas públicas en materia de seguridad que van a cambiar, por supuesto que estamos en la mejor disposición de apoyar, respaldar todas las acciones que vayan encaminadas a restablecer la paz en todo el País de una manera coordinada, nunca subordinada".Tras señalar que esta visión es compartida por otros gobernadores, a los que no mencionó, el Mandatario estatal subrayó la necesidad de que las autoridades locales mantengan toda la coordinación posible con la Federación, pero respetando sus respectivas esferas de competencia."Y que nunca, nunca, se traspase y se violente la soberanía de los estados, esto es parte en lo que tiene que trabajar en cada estado de nuestro País. No puede una autoridad estatal, una Policía estatal, una Procuraduría General de Justicia estatal estar subordinada a un mando federal", anotó."Esto es algo que hemos platicado los gobiernos de los estados. Toda la coordinación posible sí, pero siempre respetando las esferas tanto municipal como estatal. Y lo digo con el mejor de los ánimos, lo he manifestado, un grupo importante de gobernadores hemos tenido ya varias reuniones".García Cabeza de Vaca dijo que existe preocupación entre los gobernadores por la falta de líneas de acción -en el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024- encaminadas al fortalecimiento de las Policías estatales y municipales, y otros temas como la procuración de justicia y la proliferación de armas."Hay que entender también una cosa, que gobiernos van, gobiernos vienen, políticas publicas pueden cambiar, pero lo que tenemos que asegurarnos todos nosotros es que en nuestros estados y nuestros municipios existan policías municipales y estatales bien capacitados, bien preparados, bien equipados y que puedan responder sobre las necesidades que nosotros tenemos."Y (lo) exigimos como ciudadanos, (...) de lo contrario estaríamos sujetos a los vaivenes políticos que de nada serviría para lo que hoy en día estamos construyendo, que es pacificar a nuestro País", abundó García Cabeza de Vaca.El Gobernador abundó que también existen muchas dudas entre los Mandatarios estatales sobre cómo operará la Guardia Nacional, no obstante, confió en que su puesta en operación permita a estados y municipios concentrarse en la atención de los delitos del fuero común.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.