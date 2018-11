Ciudad de México— Con el hashtag #AúnEsTiempo, organizaciones civiles, activistas y políticos rechazan la creación de la Guardia Nacional y llaman al Presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, a rectificar su estrategia de seguridad.La frase se desprende de la carta que un grupo de activistas entregó ayer a López Obrador, en la que llaman a frenar la reforma constitucional para crear la Guardia y piden fortalecer las instituciones civiles de seguridad.En un video subido a Twitter, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, plantea a López Obrador que en vez de reformar 13 artículos de la Constitución para crear la Guardia, considere fortalecer a la Policía Federal.Señala que si bien la PF tiene áreas que mejorar, sólo el 20 por ciento de su personal es administrativo y posee capacidades de investigación, tecnológicas y operativas que la hacen una opción civil de Policía nacional para atender delitos de alto impacto."Como lo ofreció en campaña, aún es tiempo de que se decida por el desarrollo y fortalecimiento de las Policías del País y se establezca un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas en las zonas donde se ha perdido la paz", expone.Con el mismo hashtag, el panista Jorge Triana escribió que con la "guardia militar" de López Obrador se normaliza el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública."Es una propuesta peligrosa que pretende permanecer a nuestras Fuerzas Armadas llevando a cabo labores de seguridad pública, para las cuales por supuesto no fueron diseñadas", agregó Triana en un video.Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia, también subió un video usando el hashtag, en el que advierte que la propuesta de "militarización" del próximo Gobierno carece de fundamento porque no fortalece las Policías."Y no deja que la ciudadanía haga su tarea de vigilancia, más violencia no, más instituciones sí", mencionó Torres Landa en la grabación.Desde el martes, también se han sumado al movimiento la diputada federal de Movimiento Ciudadano Carmen Julia, así como activistas, organizaciones y académicos que suscribieron la misiva, como María Amparo Casar, Lisa Sánchez y Denise Dresser.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.