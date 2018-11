Exesposo se ampara por tentativa de feminicidio contra maestra de la UNAM

Tlalnepantla.- Roberto "N", ex esposo de la académica de la UNAM que fue baleada al salir de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán en febrero pasado, solicitó amparo de la justicia federal a fin de obtener su libertad, luego de ser detenido en el penal de Barrientos y vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en contra de su ex esposa, informó su defensa.La profesora Ana Luisa, quien impartía clases de Economía y Finanzas, y quien ocupaba un cargo de jefatura académica, fue baleada al salir de la FES Acatlán durante la noche del 22 de febrero de este año, en las puertas de este campus de la UNAM.Por este hecho, que mantuvo al borde de la muerte a la profesora al recibir el disparo en la cabeza, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó a un juez la detención del empresario Roberto “N”, así como de Ismael “N”, como presuntos actores intelectual y material del delito de tentativa de feminicidio, por lo que ambos fueron detenidos el 6 de abril.Ismael “N” trabajaba limpiando autos en Zona Esmeralda, en uno de los fraccionamientos donde vivían Roberto y Ana Luisa, junto con sus hijos, sitio en el que presuntamente fue contactado por el ex esposo de la víctima para que disparara en su contra, de acuerdo con declaraciones vertidas por el el Ministerio Público en audiencia de vinculación a proceso.Han pasado siete meses de juicio y “aún no hay datos de pruebas suficientes que comprueben la responsabilidad” de Roberto en el ataque que sufrió su ex esposa, por ello su defensa solicitó un amparo contra el acto de vinculación a proceso, “porque él fue detenido, apresado y vinculado a proceso sin pruebas contundentes”, afirmó la abogada Pamela Sánchez Armendariz, del despacho Coello Trejo.La defensa del detenido promovió un juicio de amparo en contra del acto de vinculación a proceso del empresario Roberto “N”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Ana Luisa, con quien estuvo casado, cuya audiencia será el próximo 3 de diciembre y cuya resolución podría derivar en la libertad del detenido.Cabe recordar que el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense afirmó que en declaración la profesora refirió que su atacante, al disparar, le dijo que ese era “el último regalo” de su esposo.“Ese fue un dicho de 'un testigo de oídas', no un hecho que compruebe la responsabilidad del empresario, no es una prueba contundente, reiteró la abogada defensora, quien espera obtener el amparo para que su cliente salga libre.Este 21 de noviembre, en audiencia intermedia, los procesados, Roberto e Ismael, rechazaron optar por un procedimiento abreviado ante la juez Cecilia Moreno Luna, porque implicaba declararse culpables del delito de feminicidio en grado de tentativa, a fin de obtener la pena mínima.La audiencia intermedia, que se realizó en los juzgados de control y juicio oral de Barrientos, fue suspendida cuando la juez esperaba el ofrecimiento de pruebas, tanto de la defensa como del MP, toda vez que los abogados defensores de los dos detenidos argumentaron que no habían tenido acceso a fotocopiar el expediente completo, por lo que se aplazó 10 días más.