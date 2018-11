Defiende Nahle desmonte por refinería

La próxima titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, defendió el desmonte de 300 hectáreas en Dos Bocas, Tabasco, al aseverar que existen dictámenes de impacto ambiental.Al salir de una reunión con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, indicó que éstos datan desde hace 23 años y confirmó que el terreno es propiedad de Pemex."Pemex tiene un terreno, es de Pemex, se está haciendo un desmonte, es lo único que se está haciendo", explicó."Hay estudios de impacto ambiental que se hicieron desde 1995, y en el 2002. En el 2007 se hizo un hospital en esa zona y se hizo un manifiesto de impacto ambiental, entonces se hicieron los estudios y Pemex está simplemente limpiando su área".Afirmó que la rehabilitación de las refinerías existentes sigue en pie."Nosotros estamos contemplando la rehabilitación de las seis refinerías que hoy están trabajando a menos del 40 por ciento de su capacidad (..) y estamos importando casi el 80 porciento de gasolinas, y una nueva refinería que tendría que aumentar el sistema nacional de refinación para eliminar paulatinamente importaciones que nos están costando mucho", señaló.Aunque afirmó que respetarán resultado de la consulta, la futura Secretaria de Energía advirtió que si no se construye la Refinería de Dos Bocas no habrá mejoras en materia energética."Tendríamos que volver a hacer lo que se ha hecho los últimos 10 años y que no ha resultado, o estos 20 años", dijo.Afirmó que no ha funcionado el plan energético en las últimas dos décadas."Las reconfiguraciones se han hecho y no ha aumentado la capacidad de producción de gasolinas", apuntó.Resaltó por ello s necesaria una nueva refinería."Si en la consulta el pueblo decide no aprobar la construcción de una nueva refinería, se acatará", aseguró."Estamos haciendo ajustes tanto en lo que es la parte petrolera como en lo que es la parte de electricidad, hay unas correcciones en proyectos de inversión y estamos en ajustes".Informó que el motivo de su visita a la casa de transición fue revisar el presupuesto para el sector energético.

comentarios

