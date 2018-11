El próximo secretario de Salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jorge Alcocer Varela, adelantó que la nueva administración busca la integración de tres de las instituciones de salud más grandes de nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los Servicios de Salud de Pemex, publicó El Universal.En entrevista al acudir a un foro a la Cámara de Diputados, Jorge Alcocer dijo que sí buscan la Cobertura Universal de Salud y van hacía la integración de los institutos para que haya una interacción, y actualmente se están sentando las bases y hay muy buena disposición para lograrlo.“Este camino hacia la interacción de las instituciones, la integración de los institutos, es progresiva, se están sentando las bases, hay muy buena disposición, hay aspectos como los legales, como los ligados, propiamente, a que sean considerados algunas de estas instancias por diferentes apartados inclusive del artículo 123, se están definiendo. Para eso, los propuestos en la dirección del IMSS y del ISSSTE y de Pemex, están muy abiertos para ellos, y se está buscando la forma para tener una integración no sólo de las instituciones, sino antes de ello, de la opinión, del consenso”, dijo el próximo funcionario federal.Alcocer anunció aumentos salariales a los médicos, trabajadores de la salud, enfermeras, camilleros, en un programa que está por definirse y que no se ha dado a conocer.“Los mandos superiores, estos tendrán que ajustarse a lo que en la ley prácticamente está aceptado ¿Y qué pienso yo? Que es de acuerdo a la austeridad republicana que no se pueden tener salarios por arriba de lo que va a tener el Presidente, y les quiero señalar que la diferencia entre un nivel de Presidente y de secretario, son mínimas”, dijo.En este contexto, Jorge Alcocer reiteró que la Secretaría de Salud se va a mudar a Acapulco y dijo que habrá un diálogo con los trabajadores , sindicatos y sus representantes para esta mudanza.Dijo que él mismo se va a mudar a Acapulco en algún momento, y explicó que por razones muy concretas, prácticas y convincentes se hará esta descentralización.

