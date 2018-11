La decisión del próximo Gobierno federal de no perseguir a personajes del pasado no significa impunidad, afirmó el próximo subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo.Entrevistado tras participar en la presentación de un informe sobre delincuencia juvenil, justificó que México requiere de una "enorme reconciliación" y no de la utilización de la justicia con fines políticos."Hay grandes retos y no es el elemento eje del cambio de Gobierno la persecución de funcionarios ni mucho menos utilizar la justicia de manera política. Hay un momento en el que se necesita una enorme reconciliación", argumentó."Pasó con (Nelson) Mandela en el apartheid, es el momento en donde todos nos reconocemos, reconocemos nuestros problema y planteamos soluciones en conjunto, esto no significa impunidad".El legislador con licencia aseveró que, independientemente de esa decisión, que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, describió como perdón, el elemento más importante de la siguiente Administración sigue siendo el combate a la corrupción."Pero creo que el mensaje es claro del Presidente: ni va a gobernar ni buscar el aplauso de la sociedad con persecuciones políticas que le den un respaldo, lo que va a hacer es gobernar con seriedad y con un plan muy específico que ha sido ya planteado", explicó.Ayer, López Obrador señaló que dejará que las investigaciones judiciales contra personajes corruptos sigan su curso y que no perseguirá a personajes del pasado ni caerá en la venganza, pues de lo contrario el País se empantanaría.-¿Es válido someter a consulta si se persigue o no a los ex Presidentes?, se le preguntó a Robledo."Es un elemento que tiene que entrar a revisión, otra vez, no sería la primera vez que se hace un planteamiento de esta naturaleza, incluso debe haber un planteamiento donde se llame a los otros poderes a tener una opinión al respecto", apuntó.Sobre la información que se ha ventilado durante el juicio del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán en Estados Unidos sobre sobornos a autoridades e incluso a ex Presidentes, consideró que tendrían que revisarse desde una óptica institucional en la nueva Fiscalía.-¿Tendría que haber una acción del Gobierno federal ante estos nuevos señalamientos?"No creo que el tema sea a partir del juicio del Chapo, tiene que ser a partir de la nueva Fiscalía, no podemos ser un Gobierno, el entrante, que actúe en reacción a los dichos de un abogado por veraces que puedan llegar a ser, sino tener una Fiscalía que esto lo haga con independencia de una coyuntura", señaló."Que lo haga de manera oficiosa, rigurosa y permanente, eso es lo que les quitamos a los ciudadanos durante cuatro años: la oportunidad de tener un modelo de procuración e impartición de justicia que realmente dé resultados. Imagínense, no debería ser el abogado del Chapo el que esté señalando, debería ser la Procuraduría y con carpetas de investigación".