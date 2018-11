Guardia Nacional nace con 83 mil efectivos

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una reforma constitucional con la que busca crear la Guardia Nacional, que nacerá, de entrada, con más de 83 mil elementos que actualmente integran las policías Federal (37 mil elementos), Militar (36 mil efectivos) y de la Naval (10 mil integrantes).El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, informó que se busca que otros 50 mil elementos se incorporen a las filas de la Guardia Nacional en los próximos tres años.Delgado precisó que la Policía Federal no desaparecerá en primera instancia, pero sus funciones se transferirán a la Guardia Nacional de manera gradual y paulatina, publicó El Universal.Informó que no habrá ningún “pase automático” en la integración de este nuevo cuerpo de seguridad, puesto que todos sus elementos “estarán sujetos a exámenes para la integración de la Guardia Nacional”.En uno de los artículos transitorios, establece que al día siguiente de la aprobación de la Guardia Nacional, ésta se integrará con los elementos de las policías Federal, Militar y Naval, y en los siguientes 90 días el Congreso de la Unión deberá emitir las leyes respectivas en las que se determinen los exámenes de ingreso, permanencia, promoción y profesionalización de sus integrantes.“No desaparece la Policía Federal, porque hay un tránsito de algunos elementos a la Guardia Nacional. Va a prevalecer. De acuerdo con esta iniciativa, quienes integren a la Guardia Nacional tendrán que cumplir ciertos requisitos, entonces no desaparece, gradualmente se van a ir pasando los elementos que acrediten [los exámenes] a la Guardia Nacional”, dijo.El documento, que fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de Gobernación, establece que adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos efectivos, quienes recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana.Asimismo, se invitará a participar en ese proceso a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; mientras que a la capacitación teórica y práctica y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos.“Se deberá asegurar la transición ordenada de los miembros de la Policía Militar y Naval a la Guardia Nacional en los términos y condiciones que al efecto se determinen con la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina de manera conjunta”, describe la exposición de motivos de la iniciativa.Temporalidad. En el quinto transitorio de la iniciativa, se establece que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional y este cuerpo de seguridad estará sujeto a revisión, por lo que el Ejecutivo federal —en coordinación con el Poder Legislativo— deberá hacer una evaluación en un plazo de tres años a partir de su implementación.En la propuesta, se especifica que al crear la Guardia Nacional se busca que los efectivos del Ejército y la Fuerza Armada de México, que actualmente realizan tareas de combate a la delincuencia, regresen en muy corto plazo al ejercicio de sus potestades constitucionales como fuerzas de defensa de la nación.“En su lugar, se formará y desplegará una fuerza con disciplina especialmente adiestrada para ejercer funciones de salvaguarda de derechos y bienes de las personas, así como de preservación del orden y la paz públicas. Nuestra propuesta avanza en el sentido de la desmilitarización de las calles de México”, describe la iniciativa presentada.Mario Delgado explicó que la próxima Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabezará Alfonso Durazo, será la encargada de elaborar los planes y estrategias en materia de seguridad, y la Secretaría de la Defensa Nacional deberá instrumentar las acciones.“La Guardia Nacional responderá a la disciplina militar en lo que respecta a su régimen interno de organización. Sin embargo, en el ejercicio de sus atribuciones, ligadas al contacto permanente con la población civil, se desempeñará bajo parámetros de conducción civil, es decir, ajustará sus funciones de manera racional y proporcional para proteger las libertades de las personas”, determina la iniciativa.El líder de Morena rechazó las críticas que aseguran que con la Guardia Nacional se estaría militarizando al país, pues la iniciativa va “en camino diferente por el que transitaron las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.Afirmó que “con este nuevo cuerpo de seguridad se va a desmilitarizar al país”. Explicó que no hay ningún plazo forzoso para la transición de las policías Militar, Naval y Federal a la Guardia Nacional, pero precisó que no es obligatorio que se apruebe esta iniciativa antes del 1 de diciembre próximo, cuando toma protesta el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

