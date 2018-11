Ciudad de México— El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, Enrique Levet, presentó a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una demanda de 27 mil millones de pesos de presupuesto para las universidades públicas, a fin de que puedan cubrir sueldos y prestaciones en el 2019.En tal propuesta se considera la demanda de incremento salarial superior a la inflación, en beneficio de 280 mil trabajadores universitarios, representados en 92 sindicatos.Levet señaló que las universidades pasan por una grave crisis financiera, por lo que cerca de 50 mil trabajadores podrían no recibir el aguinaldo este año.Denunció que en siete universidades públicas, los trabajadores no van a cobrar su salario del mes de noviembre y las dos quincenas de diciembre, así como las prestaciones sociales de fin de año, incluyendo el aguinaldo."Es totalmente injusto debido a que se están violando sus derechos laborales", afirmó el dirigente sindical en una reunión en la que entregaron su petición de recursos al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.Advirtió que, si las universidades públicas no reciben en breve recursos de la Federación para cubrir los salarios de los trabajadores afectados, la Confederación llamará a un paro nacional de las instituciones de educación superior.Acompañado de los dirigentes sindicales de las universidades de Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Guadalajara, Tabasco, Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Estado de México, Colima y de Veracruz, entre otras, Enrique Levet Gorozpe criticó la actuación del secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls.Levet calificó de "pelele" al representante de la ANUIES porque ante el Gobierno no ha exigido con fuerza los recursos públicos para sacar de la crisis financiera a las universidades públicas del país.Entre las peticiones de la Confederación está la restitución de 20 mil millones de pesos de fondos extraordinarios que se dejaron de entregar a las universidades, como parte de los recortes presupuestales que hizo el Gobierno federal en los últimos 4 años.Alfonso Ramírez Cuellar respondió que cuando se presente la propuesta de paquete económico buscarán que haya un fortalecimiento de la educación universitaria y que haya "justicia" con los pagos para los trabajadores."Nos hemos reunido con rectores y algunos sindicatos de las universidades; estamos en una labor constante y cotidiana para resolver este problema que es muy difícil y complicado."Tiene muchos años y nada más se le da paliativos al final de cada ejercicio; sin embargo, cuando ya el agua nos llega al cuello en noviembre o diciembre, la situación se torna más trágica y es un problema que no se resuelve de manera estructural", indicó.

