Suspenden para magistrada Ley de Salarios

Ciudad de México— Una magistrada de circuito consiguió que fuera suspendida en forma provisional la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pese a que aún no tiene vigencia el tope de 108 mil pesos como salario máximo para los funcionarios.Un juez federal concedió la suspensión provisional contra la norma a Sonia Rojas Castro, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en Mazatlán, al estimar que cuenta con protección constitucional contra el recorte de remuneraciones y éstas pueden menoscabar su independencia judicial."La quejosa es magistrada federal, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, le irradian afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones jurisdiccionales, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas."Mediante la suspensión del acto que se reclama, se evita la posible afectación de los derechos de la quejosa, ya que en tanto se emite la resolución de fondo, su autonomía e independencia en la toma de decisiones judiciales, puede encontrarse menoscabada", dice el resolutivo de Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en Sinaloa.La suspensión es para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se aplique a la magistrada los artículos tildados de inconstitucionales, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, lo cual sucederá el próximo martes.Dicha protección se le otorga también porque el juez estima que la aplicación de las normas reclamadas pueden tener consecuencias jurídicas de difícil reparación tanto a nivel personal como en su cargo de magistrada federal.Pese a lo anterior, el juzgador establece que es factible que la afectación de la ley recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal, ya que el sueldo del Presidente de la República que significará un tope de 108 mil pesos apenas será autorizado en el presupuesto anual.En la Administración Pública Federal, la reforma a la ley ya ha sido aplicada, pero por lo pronto significa una reducción marginal en el salario real, pues sólo ha significado restarle a los ingresos el pago del Impuesto sobre la Renta a algunas prestaciones.Un magistrado de circuito percibe anualmente alrededor de 2.5 millones de pesos con prestaciones incluidas, pues tiene un sueldo mensual de más de 200 mil pesos, además de 60 mil pesos de pago por riesgo, 38 mil por prestaciones de ley, 28 mil de fondo de ahorro, 6 mil pesos de seguridad social y 6 mil pesos por seguros a la persona.En su proyecto de presupuesto aprobado para el 2019, el Consejo de la Judicatura Federal no contempla disminuir los ingresos de los secretarios, jueces y magistrados.

