Abre Cofepris puerta a cannabis

Ciudad de México— Tés, limonadas, gomitas, cápsulas, suplementos, cremas, bálsamos y aceite con derivados de cannabis, pero sin el componente psicotrópico, ya podrán ser comercializados en el país luego de que la Secretaría de Salud autorizara la venta de 38 productos.Se trata de la primera liberación de productos con cannabis en México.Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que a más tardar en un mes, siete empresas autorizadas -dos de ellas con capital estadounidense y una con capital español- podrán distribuir 21 suplementos, nueve cosméticos, seis alimentos y dos materias primas con cannabidiol (CBD), componente de la mariguana sin efecto psicoactivo.Los productos, añadió, pueden contener Tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicotrópico de la cannabis, pero en concentraciones menores del 1 por ciento.Según la dependencia, algunos de los productos liberados coadyuvarán al tratamiento de pacientes diagnosticados con epilepsia, artritis, estrés y ansiedad y servirán como relajantes, analgésicos y para el tratamiento de falta de sueño.No obstante, aclara que los suplementos no son medicamentos, por lo tanto, no cuentan con un efecto terapéutico para el tratamiento de enfermedades.De acuerdo con el funcionario federal, los costos de los productos liberados se reducirán en más de cinco veces. Mencionó que el precio oscilaba en alrededor de 800 dólares por producto.El titular de la Cofepris destacó que hasta ahora la dependencia no ha recibido solicitudes para autorizar la comercialización de medicamentos con THC.“Cuando se tenga la primera solicitud (de medicamentos) tendrá que cumplir con los lineamientos estrictamente y su uso será controlado”, dijo.Hasta ahora, sólo en Estados Unidos y Canadá se han autorizado dos medicamentos con contenido de THC, puntualizó.Lorena Beltrán, fundadora Endo Natura Labs, empresa que obtuvo permiso para la importación de suplementos alimenticios, dijo que a pesar de que sus productos están categorizados como suplemento alimenticio, éste se usa para control de convulsiones, migrañas, fibromialgia, cáncer y esclerosis múltiple, entre otras.“Ninguno de nosotros vamos a poder decir: ‘Esto va a curarte o tratarte esto’, pero lo que sí vamos a poder dar es la educación alrededor de los cannabinoides. Ya está comprobado científicamente que son antioxidantes y neuroprotectores y que te ayudan contra cualquier enfermedad inmune y neurológico”, sostuvo.Rafael Esteban, propietario de Finat México, aseguró que los suplementos, gomitas y bálsamos que ya tienen permiso de vender servirán contra el insomnio, por ejemplo.Por su parte, Pablo Botella, director de CBD Science, aseguró que los productos que comercializarán servirán contra dolores crónicos, estrés o ansiedad.

