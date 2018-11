Advierten riesgos con Guardia Nacional

Ciudad de México— Especialistas y legisladores criticaron el Plan de Paz y Seguridad del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, particularmente la conformación de una Guardia Nacional con mando militar.Advirtieron riesgos como la militarización de la seguridad, la violación de derechos humanos, el olvido del fortalecimiento de las Policías locales y la desaparición del carácter civil de la prevención del delito.En un foro sobre el tema en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, convocado por la organización Alto al Secuestro, la senadora priista Claudia Edith Ayala consideró que la Guardia Nacional violenta a las instituciones civiles de seguridad."Me parece sumamente grave, violenta las instituciones civiles que hemos formado para el acceso a la justicia, y me parece que no está en el orden de los derechos humanos. No estoy de acuerdo con la iniciativa que se presenta hoy (para conformar la Guardia)."El hecho de cambiarle a las cosas el nombre no significa que las cosas cambian, son militares, que los vas sacar y les vas a llamar Guardia Nacional es una cosa muy diferente, pero son militares haciendo tareas de seguridad pública", expresó.La panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, afirmó que el plan de López Obrador no solamente es delicado y lamentable, sino que además no tiene "ni pies ni cabeza"."Esta militarización de la seguridad, como se ha mencionado aquí, si camina como pato y grazna como pato... y qué terrible si es pato. Recuerdo que inclusive el Presidente electo pautó un spot diciendo 'los militares se van a regresar a sus cuarteles', esa fue una apuesta."Le hemos dejado a la Defensa y a la Marina nuestras colonias, nuestros barrios, y no les correspondía a ellos, los dejamos mucho tiempo y hay que hacerse cargo cada quien de lo que le toca, lo que ahora se propone es sin duda algo lamentable", dijo.Mario Arroyo, especialista en seguridad y política criminal, manifestó que la iniciativa para elevar la Guardia Nacional a rango constitucional se hizo "al vapor y al cuarto para las doce", por lo que los mexicanos pagarán las consecuencias de dicha urgencia.El académico, quien participó en la conformación de la División de Gendarmería, calificó como un error gravísimo que el próximo Gobierno federal tenga entre sus planes la desaparición de la Policía Federal."Nos va costar muchísimo dinero, vidas y demás. Otros seis años perdidos es lo que yo anticiparía dada la premura con la que lo están haciendo. Para mí lo importante sería entender que con Guardia Nacional o sin ella, sea civil o militar, el problema del País es a nivel local."De cada 100 delitos que ocurren en México, 96 son del fuero común, entonces la competencia de esta Guardia Nacional o de las fuerzas federales completas no llegan a donde se necesita la seguridad. Lo único que se anticipa es el caso o el fracaso", advirtió.El abogado Samuel González, ex Fiscal de la PGR, dijo que da un voto de confianza a la nueva Guardia Nacional, que definió como una Policía con disciplina militar, ante la falta de corporaciones fuertes y el fracaso de las estrategias anticrimen durante los últimos dos sexenios."Yo veo una oportunidad en la creación de esta institución para poder entrarle al toro con todo y hacer una institución no para los próximos seis años, sino para los próximos 100 años o más. La Policía que este País merece."En esa perspectiva, yo sí le doy un voto de confianza para que lo intenten, hay que decirlo, el PAN fracasó, el PRI también fracasó y ahora quien está a cargo del gobierno merece la confianza de que lo intente", abundó.Juan Ibarrola, experto en temas militares, consideró que la Guardia es un acierto en el sentido de que existe la necesidad de una respuesta federal a los problemas de seguridad pública y seguridad interior."Una Gendarmería con una suerte de administración civil, pero con una tutela militar, desafortunadamente esta ha sido la parte que más ha causado polémica, el hecho de si se militariza la seguridad pública."Lo digo con responsabilidad, la seguridad pública está militarizada, hay presencia militar en 27 estados solamente para acciones de seguridad pública, desafortunadamente la base que debe dar la respuesta a la seguridad pública ha sido nula", comentó.