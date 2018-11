Tijuana sólo podría ayudar seis días más a migrantes

Baja California- Sólo durante seis días más podrá el Ayuntamiento de Tijuana atender con recursos propios a los 2 mil 765 migrantes que se alojan en el refugio habilitado en zona norte, en donde podrían recibir a los cerca de mil 200 centroamericanos miembros de la caravana migrante que dejaron la capital de Baja California la madrugada de este martes con destino a esta ciudad fronteriza."El Ayuntamiento de Tijuana considera que todavía tendrá capacidad de unos 5 o 6 días para poder atender a los migrantes con los recursos que cuenta, hasta el día de hoy, sin embargo, ya se ha empezado a hacer presente la solidaridad de los bajacalifornianos", indicó Rodolfo Olimpo Hernández, presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante.Hernández señaló que las autoridades evalúan la posibilidad de habilitar un segundo albergue que cuente con las condiciones para atender a los migrantes, sin que tengan un lugar definido hasta el momento."Si llegara a venir la lluvia tendríamos que habilitar otros espacios, porque lo que es el campo de beisbol sobre todo no estaría en condiciones en tener a gentes en carpas ahí", dijo Rodolfo Olimpo Hernández.El funcionario detalló que se encuentran trabajando en coordinación con la Cruz Roja para el acopio de ayuda humanitaria; también hizo un llamado a la sociedad a continuar donando insumos.Además, Hernández destacó la buena respuesta de los habitantes de Baja California en apoyo a los migrantes centroamericanos.Una muestra de ello es Ana Myriam Argueta, originaria de El Salvador, quien reside en Playas de Rosarito y es desde hace 22 años ciudadana estadounidense, quien por cuarto día consecutivo acudió al refugio Benito Juárez a dar café y galletas a los migrantes.El Comité Estratégico de Ayuda Humanitario presentó una queja ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en contra del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, por sus declaraciones respecto a los centroamericanos miembros de la caravana migrante, las cuales fueron calificadas por la vocera del comité, Soraya Vázquez, como "desafortunadas"."Nosotros estaremos esperando hoy una queja ante Conapred, hoy estará aquí la presidente de Conapred y estaremos presentando una queja en contra del alcalde por todos estos hechos", dijo Soraya Vázquez.Asimismo, Soraya Vázquez responsabilizó al gobierno estatal y municipal del rechazo de un sector de la población hacía los migrantes centroamericanos en la ciudad, pues no informó anticipadamente a la ciudadanía sobre la migración que se dirigía a la ciudad.Finalmente, como vocera del Comité Estratégico de Ayuda Humanitario, reprobó el actuar del presidente municipal, quien a través de sus redes sociales publicó una fotografía de los centroamericanos que han sido detenidos por la Policía Municipal."Me parece que esa es una acción deliberada de él en su misma creencia de que la migración, en su misma actitud de rechazo ante esta migración que no contribuye en nada en mejorar los ánimos", acotó Soraya Vázquez.Y con el fin de agilizar el proceso de los centroamericanos miembros de la caravana migrante que se encuentran en la ciudad y que deseen solicitar asilo en México, integrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, capacitaron a 15 abogados voluntarios para apoyar a los migrantes en este trámite."Lo importante informar porque muchas de estas personas no saben de esta posibilidad que le puede salvar su vida", dijo Francesca Fontanini, vocera de Acnur en las Américas.De acuerdo con Fontanini, cerca de 3 mil 500 centroamericanos han pedido asilo en el país, la mayoría en la ciudad de Tapachula en Chiapas.El propósito de capacitar a los voluntarios es poder asesorar al mayor número de migrantes sobre la posibilidad de permanecer en México, tarea en la que colabora la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a través del módulo instalado en el Desayunador Salesiano del Padre Chava."En una primera fase, informar a las personas sobre el derecho de asilo, segunda fase las personas deciden por su propia voluntad pedir asilo, van a solicitar su petición en la Comar aquí en la oficina móvil del albergue Salesiano y esperar 45 días hábiles", indicó Francesca Fontanini.Son 2 mil 765 los migrantes los que se alojan actualmente en el refugio habilitado en el deportivo Benito Juárez, se espera el arribo a esta ciudad fronteriza en los próximos días de alrededor de mil 200 centroamericanos más.

