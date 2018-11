Critican convocatoria a consejo de CNDH

Ciudad de México— La senadora priista Sylvana Beltrones se inconformó este martes por los términos de la convocatoria lanzada por la Cámara alta para renovar dos posiciones del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que las bases sólo permiten la postulación de mujeres.Desde su escaño, la legisladora sonorense pidió modificar el texto por considerar que crea un precedente de discriminación y es inconstitucional.La convocatoria, explicó, no debe limitarse a un solo género, ya que incluso existe el riesgo de que se interpongan amparos contra esa disposición."La convocatoria no cumple con el principio de equidad y género", expresó, tras lamentar que se impida la participación de los hombres.En respuesta, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López, explicó que se decidió convocar sólo a mujeres, ya que las dos vacantes que quedarán en el Consejo eran ocupadas por mujeres.López detalló que dicho órgano se compone actualmente por seis mujeres y cinco hombres y que, de no haber establecido esa base en la convocatoria, se corre el riesgo de reducir la presencia femenina en el Consejo."Las acciones afirmativas son en beneficio de la ciudadanía", comentó.La presidenta de la Comisión de Igualdad, Malú Mícher, consideró que la redacción de la convocatoria busca cerrar la brecha de desigualdad que hoy existe en materia de género."No discrimina, abona a no abrir más la brecha de desigualdad. Si fueran dos mujeres las que salen y las suplimos por dos hombres, estamos abriendo la brecha", aseveró.Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, reconoció que se trata de una discriminación, pero de carácter positivo y que incluso ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que existen otros antecedentes."Hay una discriminación, pero es positiva, para lograr la igualdad. Tienes que forzar, para tomar una decisión a favor de la igualdad", afirmó.Al final, la convocatoria fue aprobada en sus términos, en votación económica.

