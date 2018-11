Saturan migrantes albergue en Tijuana

Tijuana— Provenientes de Mexicali, alrededor de 400 migrantes llegaron al refugio Unidad Deportiva Benito Juárez, en plena Zona Centro de Tijuana, donde les esperaban unas instalaciones ya saturadas con 2 mil 966 centroamericanos en un sitio habilitado para 3 mil.Se preveía que en el transcurso de la noche del martes y madrugada del miércoles arribaran otros mil 100 centroamericanos, quienes recorrieron 180 kilómetros entre Tijuana y Mexicali a pie, aventón y en autobuses para reunirse con la caravana.El director de Atención al Migrante del Ayuntamiento de Tijuana, César Palencia Chávez, informó que los albergues en Tijuana están al 90 por ciento de su capacidad, por lo que desconocían dónde colocarían a los recién llegados.Hasta las 15:00 horas, el Ayuntamiento de Tijuana reportó que en el refugio había 2 mil 966 personas, de las cuales mil 696 son hombres, 637 mujeres, 377 niños y 255 niñas.El Ayuntamiento contemplaba abrir hoy otro albergue, pero el lugar que se iba a rentar cambió las condiciones del contrato.Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante, indicó que se recibiría a todos los recién llegados en el refugio Benito Juárez.Dijo que la situación para los centroamericanos se complica, debido a que hay 50 por ciento de probabilidades de lluvia para el jueves."Finalmente aquí ya está habilitado algunos servicios, sobre todo médico y alimentación, el día de mañana se habilitará otro espacio, donde ya se tomará la decisión de canalizar a los nuevos que vienen llegando y probablemente trasladar gente de acá al nuevo espacio", dijo."Ya se tenía negociado una instalación para rentarse y lamentablemente los propietarios cambiaron sus condiciones y no resultaron adecuadas, es decir, aún no está definido el lugar", mencionó.Hernández Bojórquez lamentó que los migrantes decidieron no quedarse en Mexicali."Allá había las condiciones más idóneas para atenderlos, esa contingencia de la movilización de un día para otro fue lo que nos ha puesto en destiempo, sin embargo, esperemos que el día de mañana ya haya espacio techado", refirió.En Baja California hay alrededor de 6 mil migrantes.La Secretaría de Marina apoyará con cocinas en el refugio Benito Juárez para entregar alimentos a integrantes de la caravana entre las 10:00 y las 17:00 horas, con insumos de los Gobiernos municipal y estatal.También se avanzó con el 90 por ciento de una planta potabilizadora de agua que proporcionó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).El Gobierno federal enviará 20.8 toneladas de ayuda, consistentes en 2 mil 655 despensas y 2 mil 875 cobertores; también llegarán 13 mil 206 colchonetas, 6 mil 600 paquetes de aseo personal, 60 mil litros de agua, así como 2 plantas potabilizadoras adicionales (una para Mexicali y otra para Tijuana).

