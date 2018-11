En lo que va del año suman al menos 326 policías asesinados en 26 estados, entre agentes municipales, estatales y federales. La entidad que encabeza la lista con más crímenes es Guanajuato, con 60 ejecuciones, le siguen Guerrero (32), Estado de México (30), Puebla (27) y Veracruz (22).Entre los 10 estados más peligrosos destacan también Ciudad de México (15 agentes caídos), Jalisco (13) y San Luis Potosí (10), publicó El Universal.De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), los ataques directos son la principal causa por la que los elementos pierden la vida en cumplimiento de su deber. Mientras los enfrentamientos van a la baja, las agresiones del crimen organizado y de delincuentes comunes contra los agentes registran una tendencia a la alza, si se compara con los eventos suscitados en 2017.María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indica que entre los factores que provocan estos asesinatos están el cobro de represalias o las fallas en la forma de proceder de los oficiales durante su servicio, o cuando llevan a cabo alguna detención.La CNS anunció en junio un homenaje nacional a los policías caídos; sin embargo, sigue pendiente. De acuerdo con información solicitada a los gobiernos estatales, algunos municipios de los estados referidos concentran el mayor número de homicidios. Se trata de Amatlán de los Reyes (Veracruz), con 15 casos, y Salamanca(Guanajuato), con 12, en el mismo periodo.Sobresale Manzanillo, Colima, con siete casos, así como Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California) y Guaymas (Sonora), con seis homicidios cada uno. Mientras que en Acapulco, Guerrero –considerada la tercera ciudad más violenta del mundo, según la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal–, se reportan cinco.Las entidades que a la fecha no reportan ningún asesinato son Aguascalientes, Campeche, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.Respecto a los militares, entre enero y septiembre pasados también hubo muertes durante la campaña permanente contra el narcotráfico. Nueve fallecieron por agresión de arma de fuego en Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa.La impunidad en el sistema de justicia penal y los vacíos institucionales ocasionan que los delincuentes que no son detenidos al momento de agredir a un policía, estén conscientes de que las capacidades de investigación por parte de la autoridad son mínimas y no existe gran probabilidad de que sean capturados y procesados, explica el investigador del Colegio de Jalisco, Guillermo Zepeda Lecuona.Remarca el caso de Estados Unidos: si una persona asesina a un policía de cualquier nivel, automáticamente se convierte en un delito federal que investiga el FBI, situación que provoca que los delincuentes no se atrevan a atentar contra él, pues saben que la probabilidad de ser arrestados es demasiado alta.“Antes, aquí en México había cierto temor de que el Estado le diera prioridad a esas investigaciones, los propios policías montaban operativos para dar con los responsables, pero hay una expectativa de impunidad puesto que cada vez se detienen a menos [delincuentes]”, dijo.Para el especialista en temas de seguridad y Estado de derecho, es necesario que las corporaciones brinden certeza a sus elementos mediante el equipamiento adecuado, con la finalidad de que se sientan protegidos, ya que en la mayoría de los casos los delincuentes cuentan con mejores armas que los oficiales.De acuerdo con el coordinador de la carrera de Criminalística de la Universidad de Guadalajara, David Quiñones Soto, es fundamental que existan sentencias condenatorias severas para aquellos que atenten contra un policía y que, a su vez, éstas sean aplicadas eficazmente, pues hasta ahora pareciera que los criminales han perdido el miedo a cometer tales crímenes.Iván Chávez, representante de la asociación Ciudadanos Uniformados, refiere que el que no existan estadísticas claras y abiertas sobre los asesinatos de policías en el país, se convierte en una discriminación que no permite visualizar el problema e impide trabajar en estrategias adecuadas para erradicar este problema, además de que no se brindan las garantías jurídicas.“Lo que menos tenemos visible son las condiciones en las que trabajan los policías. Pareciera que a la autoridad no le importa que maten a sus policías”.Por su parte, el presidente de la asociación SOS Jalisco, Anuar García, agrega que el sector policial, además de ser uno de los más olvidados en la cadena de la seguridad pública, también es juzgado y menospreciado por su labor, a pesar de que sus integrantes no cuentan con las herramientas necesarias. “Los están matando porque no están ni capacitados. Muchos policías ni siquiera tienen balas porque tienen que comprarlas ellos. Los están matando porque nadie les ha puesto la debida atención”.Expertos en la materia consideran que son tres las causas principales ante los homicidios de policías: su labor en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, sus vínculos con esos grupos criminales y la falta de preparación.El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández, señaló que hay elementos que al intentar frenar la delincuencia pierden la vida, pues existen altos niveles de brutalidad e impunidad con el que operan los grupos criminales.Aunado a ello, acentuó, existen oficiales que fueron relacionados con la delincuencia organizada y que tienen un historial que los vincula con delitos de alto impacto, en algunos casos hasta con secuestros.El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, y el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, coinciden en que los ataques contra las corporaciones y los homicidios se deben a los aseguramientos de armas y droga, órdenes de cateo, así como a las detenciones de líderes de bandas criminales que operan en la entidad.