Banda no demandará por plagio de logo

Monterrey— La banda regiomontana de rock, Neural FX, cuenta con registro de su logotipo desde 2011, pero no pretende sacar provecho económico ni entrar en litigio con el próximo Gobierno de la Ciudad de México pues, para ellos, el diseño de la nueva imagen de la Ciudad no constituye un plagio, sino una coincidencia sobre el uso de un símbolo universal, expresó el vocalista del grupo, Ricardo Ayala, informó El Universal.Hasta el momento, dijo Ayala, no han sido contactados por algún representante de la próxima administración, pero están en la mejor disposición de platicar y llegar a un acuerdo amistoso, pues a ellos lo que les interesa es seguir utilizando su logo en el mundo de la música, sin interferir en el uso que haga el gobierno de Claudia Sheinbaum.“Nosotros no tenemos planes de demandar al nuevo Gobierno de la Ciudad de México ni a Claudia Sheinbaum, ni al diseñador, lo que queremos es llegar a un acuerdo con el staff de la señora Claudia, para terminar esto de una manera amigable y seguir cada quien por su camino”, agregó Ayala.Reconoció que les ha beneficiado en promoción toda esta polémica que se ha generado, pero no por parte de ellos, pues a ningún medio han declarado que pretenden demandar o descalificar el nuevo diseño de la capital.“A lo mejor se tergiversó que alguien declaró que íbamos a tomar cartas en el asunto, pero esto era asesorarnos nada más, para tener conocimiento de cómo funcionan estas cosas, pues en realidad nunca hemos tratado de sacar ventaja, mucho menos económica”, expuso el vocalista de Neural FX.Ayala declaró que están a la espera de lo que resuelva el IMPI y acatarán su fallo, así les pida hacer alguna modificación, aunque tienen todo debidamente registrado por una persona que se encarga de ese tipo de asuntos, ya que ellos, además de dedicarse a la música, tienen otras profesiones, como en su caso, que es pedagogo; otro integrante, de nombre René, es lingüista; Antonio es programador y León, el baterista, es diseñador.El diseño lo hizo el bajista Antonio Vázquez y desde 2011 lo han estado usando en todas sus plataformas de redes sociales y canales de música, para que la gente lo identifique como cualquier marca comercial.Explicó que el significado del logotipo, en lo que se refiere a las “X”, es unión, convergencia, como en los escritos antiguos y el códice mendocino, un símbolo milenario que se ha utilizado en muchísimas formas, el cual decidieron adaptarlo con el significado de convergencia, mientras los cuatro puntos representan a cada uno de los integrantes del grupo y los cuatro puntos cardinales.Pero estos símbolos están presentes en otros logotipos como el de Ixe Banco, y en una moneda de la sociedad numismática de Puebla, y en muchas culturas milenarias, pero esto no quiere decir que hubo plagios, porque se trata de símbolos universales, como la estrella, que han sido utilizados de muchas maneras.Por lo anterior, señaló, el grupo utiliza una marca de agua por atrás, pues de lo contrario sería como el logotipo de Ixe.“Nosotros no hemos dicho que el nuevo logotipo de la Ciudad de México sea un plagio, nosotros queremos en la diversidad del diseño y del pensamiento”, declaró.Admitió que antes de esta polémica no eran un grupo muy conocido como para pensar que el creador del diseño para la nueva imagen de la Ciudad de México se copió de su logotipo, y creen que se trata de una coincidencia.Y dado que se trata de usos distintos, confió que podrán llegar a un acuerdo amistoso con el nuevo gobierno de la capital del país.