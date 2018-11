Ciudad de México— Integrantes de organizaciones sociales acusaron que existe falta de voluntad política del nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador para crear una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma y con capacidad investigadora.Convocados por México Evalúa a un diálogo denominado "PGR a FGR los cómos de la transición", reprocharon que el equipo de transición le dijera a los activistas del colectivo #FiscaliaQueSirva que no había tiempo para hacer una reforma constitucional para crear la Fiscalía, pero al mismo tiempo anunció reformas a la Carta Magna para crear la Guardia Nacional.Marco Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, recordó que el pasado 14 de noviembre López Obrador anunció que creará una Guardia Nacional integrada por 50 mil elementos procedentes del Ejército, la Armada y la Policía Federal, para lo cual será necesario reformar la Constitución.Al día siguiente, añadió, el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, descartando con ello una reforma constitucional que otorgara verdadera autonomía esta institución."A la luz del anuncio de la estrategia de seguridad del Gobierno entrante, que implicará reformas constitucionales, pues sí nos es evidente que cuando se quiere se puede y en este caso, perdón, no se quiere", expresó.Ana Dulce Aguilar, integrante de #FiscaliaQueSirva, dijo que una Guardia Nacional operando sin que exista una Fiscalía verdaderamente autónoma alentará la violación derechos humanos, pues difícilmente los abusos cometidos por los militares serán sancionados."Quienes estamos en el sistema de justicia sabemos perfectamente lo que significa que los militares detengan, eso ya pasa, son miles y miles de personas, hay pocos controles a eso, los controles no están funcionando y lo vamos a constitucionalizar", alertó.El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza lamentó que entre los integrantes del equipo de transición que antes defendían la necesidad de una reforma constitucional para dotar de autonomía plena a la Fiscalía General ahora justifiquen el que no se haga esta reforma."Es notable ver que quienes estaban en contra del 102 ahora son sus más aguerridos defensores. Tú ve a Olga Sánchez Cordero (propuesta para ser Secretaria de Gobernación), dice: 'ese es el marco legal constitucional vigente'. A Santiago (Nieto), a quien aprecio y respeto, nos lo repite", manifestó.Nieto, quien está propuesto para hacerse cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, defendió la ley orgánica aprobada en el Senado al considerar que ésta mejora las condiciones de la actual Procuraduría General de la República y la dota de autonomía técnica y de gestión."Creo que el modelo de la ley orgánica es un modelo mucho más acabado que lo que hoy tenemos, tiene un servicio civil de carrera, esto es algo que no podemos soslayar", sostuvo.

