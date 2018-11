Niega haber recibido dinero

Ciudad de México- “Es mentira, difamación y perjurio a mi persona”, respondió el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a los señalamientos de soborno en su contra vertidas por Jesús “El Rey” Zambada, informó ayer El Universal.En una carta aclaratoria, el ex funcionario federal se refirió a las declaraciones de Zambada en el juicio que se le sigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York.“Es mentira, difamación y perjurio a mi persona, que cualquier individuo, policía o grupo delictivo me haya entregado algún bien económico o material en cualquier momento de mi desempeño público o privado”, manifestó.“Nunca tuve contacto, ni recibí personas vinculadas con la actividad delictiva, mi actividad se limitó al desempeño de mi responsabilidad oficial, hay registro de videograbación de todo el tiempo que estuve en el cargo, de las personas que ingresaron a la secretaría y registro documental de mi agenda personal con todas las reuniones que sostuve dentro y fuera de la oficina”, manifestó ayer por la tarde García Luna en una carta en la que adjunta documentos.Afirmó que en contra parte, en ambos períodos donde tuvo bajo su cargo la Agencia Federal de Investigación (AFI) y posteriormente como secretario de Seguridad Pública, “fui enlace y responsable del combate a las estructuras delictivas con el más alto grado de evaluación y certificación internacional, en particular con Estados Unidos de América”.“En el caso específico de esa organización criminal, la inteligencia sustantiva que se compartió y operó con ese país fue a través de mi persona, con los enlaces oficiales respectivos , con los que se logró la detención de los principales líderes, entre ellos, los que ahora señalan las infamias anteriores, sin prueba, ni evidencias de sus difamaciones”, apuntó en la carta.Subrayó que además de las operaciones para su detención, se mantuvo una estrecha colaboración para todos con los casos en la gestión de extradición a Estados Unidos.

