PAN, PRD y ONGs rechazan militarización de la seguridad del país

Ciudad de México— Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados; así como el colectivo #SeguridadSinGuerra, se manifestaron en contra de la reforma constitucional de Morena que busca crear la Guardia Nacional, pues acusaron que se busca militarizar la seguridad en el país, informó El Universal.A nombre de Acción Nacional, el recién nombrado presidente nacional Marko Cortés, dijo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que planteó Andrés Manuel López Obrador, es un error pues con su planteamiento sólo busca militarizar al país a través de la Guardia Nacional.En conferencia luego de reunirse con los diputados federales del PAN en San Lázaro, el panista michoacano anunció que su instituto político busca obtener a los legisladores suficientes en la Cámara de Diputados y el Senado para que Morena no logre la mayoría calificada y avance en esta reforma constitucional.“Nosotros a través de nuestro Grupo Parlamentario buscaremos las coincidencias en este tema de la seguridad que no militariza, de la seguridad que fortalece las policías y mantiene al Ejército solo el tiempo necesario, mientras no curre el fortalecimiento de las policías, es como vamos a dar la batalla. Vamos por una tercia de los votos en la Cámara de Diputados. Yo confío en la habilidad de nuestros coordinadores y, además, esperamos ver la posición de los otros grupos parlamentarios de oposición aquí en esta Cámara de Diputados. El proceso también en el Senado será el mismo y con la misma suerte y estrategia haremos el trabajo”, dijo Marko Cortés.Recordó que el propio Andrés Manuel López Obrador dijo en campaña que no era a través del Ejército como se lograría pacificar a México y que el tabasqueño apostaba a un eventual regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.Marko Cortés explicó que el blanquiazul sí cree en la necesaria intervención de las Fuerzas Armadas de forma temporal, pero solamente temporal, en lo que se tienen policías bien organizados, equipados, por eso rechazan el planteamiento como se presentó.En tanto, el coordinador del PRD, Ricardo Gallardo y Verónica Juárez, vicecoordinadora, también rechazaron la iniciativa y acusaron que se estaría militarizando la seguridad pública.“La iniciativa que presenta Morena en la Cámara de Diputados para crear una Guardia Nacional significa la militarización del país y que la seguridad pública esté en manos militares y tendrá Morena que hacer una reforma constitucional para que eso ocurra lo que me parece totalmente incongruente a partir de lo que el presidente Electo se había comprometido en campaña que era retirar al Ejército y regresarlo a sus cuarteles de manera paulatina”, apuntó Verónica Juárez Piña.“Lo que el PRD seguirá haciendo es que podamos fortalecer la Policía Federal, las policías estatales y las municipales para que de manera muy coordinada asuman la responsabilidad de la seguridad pública”, precisó la perredista.De manera paralela, el colectivo #SeguridadSinGuerra, que aglutina a más de 300 organizaciones ofreció una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados donde asegura que la militarización no es la solución.“Es decepcionante ver a quienes el año pasado exigían Seguridad Sin Guerra, impulsar un nuevo proyecto de militarización, a pesar de que al momento de la votación de la Ley de Seguridad Interior, en ambas Cámaras, las y los legisladores de Morena –entre otros- denunciaron la falta de debate serio y llevaron a tribuna las voces de las víctimas. Hoy venimos a recordarles sus palabras”, dijeron al momento de presentar un audio del entonces senador, Mario Delgado.“Así como Mario Delgado, hoy coordinador del grupo mayoritario de esta Cámara, lo dijo en la tribuna del Senado hace casi un año, el nuevo proyecto de militarización desaparece todo incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes; y hace que la demanda para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública, aumente”, agrega el posicionamiento del colectivo.En este sentido pidieron a los integrantes de las Cámaras que escuchen las críticas y a las víctimas y hagan uso de sus herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como la consulta a la Corte Interamericana, sobre propuestas que incluyen la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

