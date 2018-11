Van por nuevo sindicato en el IMSS

Ciudad de México— Tras acusar falta de democracia y corrupción del actual sindicato del IMSS, un grupo de trabajadores busca crear uno nuevo, cuya principal función sea encaminar las cuotas sindicales para beneficio real de los empleados, aseguró la diputada de Movimiento Ciudadano Rosalba Ramírez.A decir de la legisladora, quien dirigirá este nuevo gremio, actualmente tales cuotas sólo sirven para administrar un sindicalismo corrupto."Si juntáramos todas las cuotas sindicales de todos los trabajadores IMSS en una gran bolsa, lograríamos generar una gran banca social que le diera la oportunidad al trabajador del IMSS, quien siempre vive endeudado, a que tuviera una concesión diferente para acceder a préstamos con un interés muy bajo", señaló.Ramírez apuntó que la idea es que este sindicato adquiera nuevas conquistas y beneficios para los trabajadores."Cansados de la serie de atrocidades de ese sindicato corrupto, decidimos impulsar la creación del Sindicato Nacional de Empleados del IMSS. Queremos cambiar las malas costumbres y mañas que se han enquistado en la actual organización sindical", expuso, asegurando que durante su gestión existirá un sindicato plural, respetuoso y no reprimirá a los trabajadores por alzar la voz.Afirmó que en la actualidad no existen cuentas claras ni fiscalización real de los recursos."No hay transparencia y los gastos todos son a discreción. En los últimos 20 años han sido miles de millones de pesos que los trabajadores sindicalizados han aportado al actual sindicato y de los cuales no se logra ver ningún fruto."(En el nuevo sindicato) el dinero de los trabajadores no irá a la basura ni mucho menos a los bolsillos de los líderes sindicales. Se generará una estructura que administrará ese dinero en forma colegiada para evitar el dispendio, los abusos y actuar como magos y desaparecer ese dinero", puntualizó.El pasado 10 de octubre, informó, se presentó el registro del sindicato y están en espera de la resolución de la petición formal."Tienen un plazo de dos meses que se les vencería el 2 de diciembre. Pero estamos buscando a través de un amparo solicitar a la autoridad que nos resuelva sobre la petición (lo antes posible). Tienen 24 horas para contestarnos la razón por la que no han emitido la toma de nota", explicó.Por su parte, Rafael Soto, enfermero del IMSS, indicó que el Gobierno de Morena no ha dado señales de querer confrontar a las cúpulas charras enquistadas en las organizaciones sindicales."Germán Martínez, quien fue designado titular del IMSS por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, junto a Roberto Campa Cifrián, actual Secretario del Trabajo, reconocieron y aplaudieron la toma de nota al Doctor Arturo Olivares Cerda (como Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social), perpetuando así la corrupción", lamentó.Soto enlistó las propuestas básicas del gremio, como impulsar auditorías al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que dirige Arturo Olivares Cerda; combatir la privatización y desmantelamiento del IMSS bajo los esquemas de subrogación de servicios médicos, y terminar con las sanciones políticas y reinstalación inmediata de los denominados rescindidos políticos.Además de crear la Secretaria del Jubilado, que atenderá las necesidades de los 200 mil jubilados a nivel nacional que no tienen representación.Por el momento, el nuevo sindicato cuenta con 25 trabajadores en activo con liderazgos en Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Baja California, Puebla y Oaxaca.

