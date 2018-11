Invita AMLO a Mandoki a dirigir RTC

Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Luis Mandoki a encabezar la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematrografía.Tras depositar una ofrenda en el parque Alameda Ánfora, en homenaje a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el tabasqueño dijo que el cineasta aún no acepta la propuesta.A su vez, indicó que su Gabinete analiza una propuesta de unificar las agencias públicas de Gobierno.-Con esto de Luis Mandoki, ¿hay una intención de reunir a todas las agencias informátivas del Gobierno en una sola tipo BBC, o sea reunir Notimex, Imer?, se le preguntó."Sí, se está planteando eso desde luego con respeto a las leyes que dieron lugar a estas instituciones", contestó.-¿Medios públicos por primera vez, ya no radio oficialista, ya no tele oficialista?"Algo como lo que sucede en España que hay un instituto autónomo, independiente, para garantizar el derecho a la información", refirió el tabasqueño."Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista, no es una televisión que lea sólo los boletines del Gobierno, sino que es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo"."Entonces eso es lo que se va a buscar, tanto en la radio, como en la televisión, pero es un proceso. Se está analizando", apuntó.El presidente electo aclaró que apenas es un análisis a nivel interno."Lo que me llama la atención es que están muy informado, o sea, porque esas cosas están tratando apenas en la oficina y se supone que son asuntos, no confidenciales, no hay nada que ocultar, pero es análisis al interior de nuestro Gabinete futuro y ya ustedes ya tienen la información", expuso.