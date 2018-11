Sheinbaum invitaría a Neural FX para participar en temas culturales

Ciudad de México— La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración se acercará a la banda de metal Neural Fx para revisar el tema del logotipo presuntamente plagiado, pues su intención nunca fue copiar el logo, sino que se trató de una coincidencia.Entrevistada luego de la presentación del plan de movilidad, la mandataria capitalina electa dijo que también se contempla la opción de invitarlos a participar en temas culturales de la Ciudad de México."También nos vamos a acercar a este grupo musical que ha estado hablando, evidentemente no hubo ningún contacto entre el diseñador y ellos. Llegaron a algo similar, a algo parecido, y pues ya vamos a hablar con ellos a ver si nos ayudan con el tema cultural", dijo.La mandataria capitalina electa dijo que ya se acercaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para verificar la autenticidad del logotipo y destacó que serán respetuosos de la opinión de este organismo que rige a nivel nacional."Ellos deciden la parte legal, pero la parte técnica también para que no sea interpretación de cualquier persona, sino que los expertos y la institución que lo establece no solamente en la ciudad sino en el país", indicó.Señaló que confía en el jurado calificador, ya que se trata de gente muy profesional con vasta experiencia en temas de diseño, aunando a que los logotipos finalistas estuvieron bastante tiempo en las redes y no se hizo comentario alguno sobre el plagio de este ícono en específico.Aclaró que la marca turística CDMX no cambia, pues la propuesta presentada es la imagen institucional que representará a su Gobierno los próximos seis años.

