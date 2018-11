Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, negó que la propuesta de la Guardia Nacional signifique prolongar la militarización del país y respondió a los críticos de la misma que lean la iniciativa presentada este martes en San Lázaro."Primero, que lean la iniciativa que acaba de ser presentada. No es simplemente decir 'están militarizado al País' cuando justamente vamos en sentido contrario. Es crear esta Guardia Nacional para poder enfrentar la emergencia que se está viviendo en materia de seguridad pública en nuestro País", dijo Delgado al responder a las críticas a la iniciativa de reformas a la Constitución.Aunque habrá 36 mil elementos de la Policía militar y otros 10 mil de la Policía naval en la Guardia Nacional, Delgado argumentó que ello no significa militarizar al País con las labores de seguridad.Señaló que junto con los 37 mil 500 elementos de la Policía Federal se va a crear una Policía nacional con preparación adecuada para enfrentar la situación de inseguridad en el uso de la fuerza y una preparación en materia de derechos humanos."Es una ruta diferente a la que se siguió con anterioridad."Con la Guardia Nacional se termina la Guerra y arranca el proceso de construcción de paz", aseguró.Y, comentó que es muy pronto para juzgar que la iniciativa es militarizar al País."¿Por qué se trata de una desmilitarización? Porque al crear la Guardia Nacional como un cuerpo específico para atender la seguridad pública, con una ley orgánica específica que regulará el uso de la fuerza, protegerá los derechos humanos y permitirá la profesionalización en materia de seguridad pública, permitirá entonces que el Ejército se dedique a lo que señala exclusivamente la Constitución."Entonces, contrario a lo que se ha dicho, en lugar de militarizar, vamos hacia una desmilitarización", reiteró.En conferencia de prensa, tras la presentación en tribuna de la propuesta, Delgado argumentó que la Guardia Nacional va a tener su propio régimen con requisitos de acceso, permanencia, ascenso y capacitación en materia de uso de la fuerza, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género."¿Qué contemplan en materia de derecho humanos estas reformas? Prohíbe expresamente que los detenidos sean trasladados o resguardados en instalaciones militares."Se reconoce la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el Estado mexicano y establece que las faltas cometidas por la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán juzgadas por el fuero civil y no por el fuero militar, dijo al defender la iniciativa presentada a petición del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.Delgado resaltó que el Ejército mexicano es la institución que tiene mayor disciplina y organización, por lo que no hay ninguna Policía en el País que supere al Ejército en términos de disciplina, orden y valores."Entonces, la Guardia Nacional va a tener en su organización interna, los valores y la disciplina militar, pero toda su actuación es en el ámbito de la seguridad pública, y por lo tanto es en el orden civil", agregó.Subrayó que quedará muy claro que las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional, en el ejercicio de sus funciones, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente.También, se precisará que, bajo ninguna de las circunstancias, cuando tengan algún detenido, este detenido podrá ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares, dijo.La diferencia frente a Felipe Calderón, aseveró, es que el ex Presidente sacó al Ejército a hacer funciones de seguridad pública a pesar de que estaba prohibido por la Constitución y a pesar de que la preparación del Ejército no era para labores de seguridad pública."Esa estrategia se continuó durante la Administración del Presidente Peña y se propuso la Ley de Seguridad Interior para que desde una ley se le pudiera permitir al Ejército hacer funciones de seguridad pública. Eso fue lo que la Corte rechazó y por eso se señaló que era un fraude a la Constitución la Ley de Seguridad Interior."Nosotros vamos por otro camino, utilizar la figura que ya está establecida en la Constitución, de la Guardia Nacional, y permitir que ésta tenga una actuación en el ámbito de lo civil en materia de seguridad pública", detalló.

