Ciudad de México— El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, viajó a Washington, donde la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó este martes su informe final sobre las elecciones en México ante el Consejo Permanente del organismo internacional.En el informe de la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA sobre el proceso electoral mexicano que culminó el 1 de julio, se destacaron los resultados de la contienda, el triunfo del hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la pronta aceptación de las cifras por parte de los candidatos opositores.En el documento entregado el 3 de julio tanto al INE como a la presidenta del TEPJF, la magistrada Janine Otálora, y este martes a la Comisión Permanente de la OEA, en su versión final, se resaltó además el contexto de violencia electoral en el que se llevaron a cabo los comicios en el país."La Misión (...) reprueba firmemente cualquier tipo de agresión física o psicológica en el marco de un proceso electoral; la violencia no tiene lugar en la democracia. A la vez de lamentar los asesinatos que ocurrieron en el transcurso del proceso electoral, la Misión espera que las autoridades de seguridad aúnen (sumen) esfuerzos para que estos hechos se esclarezcan y se sancione a los responsable", dijo el organismo en aquel momento.La Misión también destacó la organización a cargo del INE y de organismos locales y, entre otras recomendaciones, habló de la necesidad de mayor control en las casillas especiales, en las que generalmente se agotan las boletas con electores en tránsito."Se podría valorar la posibilidad de aumentar el número de casillas especiales o permitir que cuenten con más boletas", señala el informe de la OEA.Asimismo, la Misión recomendó que la sala superior del TEPJF no modificara criterios a poco tiempo de la jornada electoral, como ocurrió en el caso de las boletas que se considerarían nulas.Los criterios del TEPJF y del INE fueron diferentes, al igual que en el caso en que la autoridad administrativa quiso reglamentar el uso de tarjetas a electores para que no fueran consideradas como dádivas condicionantes a la libertad del voto, medida que modificó la autoridad jurisdiccional."A la luz de la normativa vigente, que prohíbe la "entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo", la Misión considera necesaria una reflexión más profunda respecto del uso de las tarjetas, ya que es posible que la ciudadanía la perciba como un beneficio a cambio de su voto", expuso la Misión.La OEA ha desplegado a lo largo del año misiones de observación electoral en diferentes procesos electorales del continente, entre ellos El Salvador y Brasil, y al igual que en el caso de México entrega a la Consejo Permanente del organismo un informe final sobre su labor.La Misión en México estuvo encabezada por el ex Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, e integrada por 65 expertos y observadores de 23 nacionalidades que estuvieron en 25 estados del País.A la entrega del documento final de la Misión de la OEA fueron invitados también los representantes de otras instancias electorales mexicanas, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales.

