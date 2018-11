Ciudad de México— Únicamente 2 de cada 10 policías preventivos estatales del país están en posibilidad de obtener el Certificado Único Policial (CUP), a pesar de que es un requisito que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El CUP acredita que el personal que integra las instituciones de seguridad pública tiene el perfil, conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones.Para obtenerlo, los policías deben contar con un resultado aprobatorio y vigente en cuatro componentes: evaluación de control de confianza, competencias básicas o profesionales, desempeño académico y formación inicial o equivalente.Pero un diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que de los 127 mil 283 elementos en activo de las Policías Preventivas Estatales, únicamente 29 mil 890, es decir, el 23.5 por ciento del total, pueden alcanzar el CUP.Ese porcentaje fue obtenido por el SESNSP a partir del análisis del avance de cada una de las entidades, en los cuatro componentes del CUP.El documento señala que el 47.6 por ciento de los policías estatales no cuenta con evaluación aprobatoria en competencias básicas, mientras que 47 por ciento no tiene evaluación aprobatoria de desempeño.Además, el 20.7 por ciento no tiene evaluación aprobatoria y vigente de control de confianza.Asimismo, 21 mil 377 agentes de Policías Estatales, que representan el 16.8 por ciento del total nacional, ni siquiera cuenta con formación inicial, que consta de 972 horas de capacitación, según los parámetros establecidos a nivel federal.En su artículo 41, la ley establece que los integrantes de las instituciones policiales deberán obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; el mismo requisito que aplica para los aspirantes a alguna corporación.Los lineamientos para la emisión del CUP, que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el 9 de septiembre de 2016, establecen que en un periodo máximo de tres años el 100 por ciento de los integrantes de las Policías deberán cumplir con los requisitos para obtener el certificado.Las metas proyectadas por el Secretariado Ejecutivo son que al menos 50 por ciento de los elementos estatales y municipales tengan su CUP este 2018, y que el resto lo obtenga entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de 2019, la fecha límite.Aunque el SESNSP defiende el CUP e impulsa su emisión en los estados, organizaciones como Causa en Común consideran que se trata de un certificado para policías imposible de cumplir en las condiciones en que se encuentran las corporaciones actualmente.

