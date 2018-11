Diputados federales y próximos funcionarios del Gabinete de López Obrador afirmaron que todavía no hay un plan de Presupuesto 2019 donde estén proyectados los fondos destinados a universidades públicas, que se podrían corregir para evitar un recorte como pidió el legislador Tonatiuh Bravo.REFORMA publicó este lunes que, de acuerdo con los techos presupuestales presentados por la Secretaría de Hacienda ante Educación Pública (SEP), se prevé un recorte de hasta un 32.5 por ciento a las universidades en el Presupuesto de Egresos de 2019.Mario Delgado, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, reconoció que en estos momentos pueden registrarse diferentes cifras sin ser todavía fondos consolidados."¿Cuál recorte? No hay proyecto de Presupuesto todavía. No conozco ninguna cifra porque no hay proyecto de presupuesto todavía, está en preparación de aquí al 15 de diciembre", declaró Delgado."Van a ir y venir cifras, pero hasta que tengamos el proyecto el 15 de diciembre podremos saber en dónde hay aumentos y dónde disminuciones".Tonatiuh Bravo, diputado de Movimiento Ciudadano y ex Rector de la UdeG, aseguró que en los últimos 12 años, las universidades han incrementado sus matrículas y creado nuevas licenciaturas y programas, por lo que es una prioridad del Congreso el apoyo a éstas."Las universidades públicas, tanto federales, estatales como tecnológicas, han hecho un esfuerzo extraordinario por incrementar la oferta e incrementar la calidad académica, y por tanto se han ganado un apoyo", dijo."La UNAM, la UdeG, UAM, IPN y todas las estatales, tecnológicas, politécnicas y de apoyo solidario, están haciendo un gran trabajo, merecen el apoyo y creo que el Presidente electo y el nuevo Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, están en esa sintonía. Esperamos lo corrijan antes de enviarlo a la Cámara, de otra manera, deberá enmendarse en la Cámara de Diputados".En tanto, el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Esquivel, negó que vaya a haber un recorte a las universidades."Es falso que el presupuesto destinado a las universidades públicas en 2019 se reducirá en 32 por ciento. El proyecto de presupuesto que propondrá la nueva administración será dado a conocer en tiempo y forma", escribió en su cuenta de Twitter.

